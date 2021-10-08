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Олимпийский чемпион по гребле возглавил Федерацию хоккея Белоруссии

13:10
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Олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович назначен главой Федерации хоккея Белоруссии, информирует официальный сайт ФХБ.

С марта 2020 года Богданович работает в центральном аппарате БФСО «Динамо», где отвечает за организацию подготовки спортивного резерва. Его кандидатуру на выборы председателя ФХБ внесла СДЮШОР БФСО «Динамо».

ИИХФ ранее дисквалифицировала экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет — до 9 сентября 2026 года. Он был отстранен от должности после 10-месячного расследования, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.

Дополнительная информация:

https://www.hockey.by/news/sobytie/news158256.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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