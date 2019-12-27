Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев прокомментировал поражение от «Амбри-Пиотты» в стартовом матче Кубка Шпенглера.

— Хорошая игра, такая очень активная, — цитирует Сергеева официальный сайт клуба. — Совесем другой стиль хоккея — все впятером идут в давление. По игре: пропустили быстрые голы. Мы могли сегодня выиграть, в третьем периоде у нас было полное преимущество.



— Что не получилось в игре? Горы, первая игра?

— Да нет. Мы пропустили два первых гола — это им добавило уверенности, импульса. Потом игра повернулась в обратную сторону, но мы уже не забили — вратарь у них хорошо сыграл.



— Безумная атмосфера была на стадионе? Был дискомфорт?

— Нет, дискомфорта не было. Наоборот, было очень и очень круто, потому что не освистывали, никакого негатива не было. Пели песни, была супер атмосфера. Понравилось очень.