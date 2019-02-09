Анатолий Никонцев: "Уровень Евротура выше, чем КХЛ"

Нападающий сборной России​ Анатолий Никонцев после победы над Финландией в матче Евротура (3:2 Б) отметил, что сложности возникли из-за несыгранности. Также он считает, что уровень хоккея на этом турнире выше, чем в КХЛ​.

– Такие сложности в матче с Финляндией связаны с несыгранностью нынешнего состава команды?

– Да, мы провели лишь одну тренировку перед матчем с финнами. Ребята постепенно притираются друг к другу. В третьем периоде уже выглядели лучше. Многие хоккеисты нашей команды вообще впервые играли на таком уровне. Поэтому два первых периода входили в игру – только в третьей 20-минутке стали показывать неплохой хоккей. Но, конечно, пропущенный за восемь секунд до конца матча гол оставил неприятные ощущения. Хорошо, что сумели в итоге выиграть.

– Уровень Евротура выше, чем КХЛ?

– Ну конечно. Во-первых, скорости выше. Во-вторых, с обеих сторон собрались хоккеисты высочайшего класса.