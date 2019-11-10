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Александр Самонов: «Проиграли, поэтому дебют не очень»

19:31
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Голкипер СКА Александр Самонов заявил, что не испытывал волнения по ходу дебютного матча в составе сборной России. Он провел встречу в рамках Кубка «Карьяла» против сборной Чехии (0:3).

— Проиграли, поэтому дебют не очень, — цитирует Самонова ТАСС. — Перед матчем сильно не волновался, нам сразу сказали, что каждый сыграет по одной игре. Через тренировки набрал игровой тонус, дальше надеюсь больше играть. В целом неплохо чувствовал себя, конечно, игра интенсивнее, чем в КХЛ.

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