«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра на церемонии 18 февраля
«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер, под которым выступал чешский форвард Яромир Ягр. Торжественная церемония состоится перед матчем с «Лос-Анджелесом» 18 февраля 2024 года.
51-летний хоккеист был выбран «Пингвинз» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Он провел за клуб 11 сезонов.
Также Ягр выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».
Всего он провел в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко.
В настоящее время Ягр является владельцем и игроком чешского клуба «Рытиржи Кладно».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|3 : 2
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6