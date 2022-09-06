Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

6 сентября, 15:48

38-летний нападающий Клепиш подписал контракт с клубом Яромира Ягра

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

38-летний нападающий Якуб Клепиш подписал контракт с клубом «Кладно», сообщает официальный сайт чешской команды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Опытный чех выступал в свое время в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо» и «Лев». В общей сложности Клепиш провел в КХЛ 337 матчей, набрав 167 (81+86) очков.

Отметим, что владельцем клуба является Яромир Ягр, который пока продолжает свою игровую карьеру.

Якуб Клепиш
Яромир Ягр
1
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Лео Комаров подписал контракт со шведским «Лулео»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости