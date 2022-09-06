38-летний нападающий Клепиш подписал контракт с клубом Яромира Ягра

38-летний нападающий Якуб Клепиш подписал контракт с клубом «Кладно», сообщает официальный сайт чешской команды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Опытный чех выступал в свое время в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо» и «Лев». В общей сложности Клепиш провел в КХЛ 337 матчей, набрав 167 (81+86) очков.

Отметим, что владельцем клуба является Яромир Ягр, который пока продолжает свою игровую карьеру.