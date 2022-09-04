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4 сентября, 19:38

Нападающий Лео Комаров подписал контракт со шведским «Лулео»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий СКА Лео Комаров продолжит карьеру в Швеции. 35-летний финн заключил контракт с «Лулео» на один сезон, сообщает сайт клуба.

Комаров в минувшем сезоне выиграл Олимпиаду-2022 со сборной Финляндии (1 шайба в 6 матчах).

Также он выступал за СКА — 18 матчей и 6 (4+2) очков в регулярном чемпионате, 16 игр и 3 (1+2) балла в Кубке Гагарина.

Напомним, что Комаров имеет богатый опыт игры в НХЛ, где выступал за «Торонто» и «Айлендерс».

Лео Комаров
ХК Лулео
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