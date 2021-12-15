Бывший тренер женской сборной России Евгений Трефилов поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира-2021.

«Этой командой мы можем и крупно обыграть соперниц, и также сильно уступить, потому что связи между девушками пока неустойчивые. Команды в игровом плане еще нет. Я не говорю про взаимоотношения внутри коллектива. Но хорошая обстановка обычно нужна в компании за столом. А на поле нет наработанных игровых связей, они появятся чуть позже — с количеством матчей и тренировок.

Бодниева приступила к работе несколько месяцев назад. У неё было, если не ошибаюсь, два сбора по семь дней. За это время все фамилии не успеешь запомнить. Я иногда в имени ошибаюсь, когда человек месяц со мной работает", — сказал Трефилов в интервью RT.

Женская сборная России в среду, 15 декабря, сыграет против Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Турнир проходит в Испании с 1 по 19 декабря.