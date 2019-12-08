Россия с победы начала основной групповой этап женского ЧМ
10:25
На женском чемпионате мира по гандболу начался основной групповой этап. Сборная России одержала победу над командой Румынии со счетом 27:18.
Россиянки набрали 6 очков и лидирует во второй группе. В полуфинал выходят первые две команды из группы.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Второй групповой турнир. Группа I
Сербия — Корея — 36:33
Второй групповой турнир. Группа II
Румыния — Россия — 18:27
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