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Россия с победы начала основной групповой этап женского ЧМ

10:25
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На женском чемпионате мира по гандболу начался основной групповой этап. Сборная России одержала победу над командой Румынии со счетом 27:18.

Россиянки набрали 6 очков и лидирует во второй группе. В полуфинал выходят первые две команды из группы.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Сербия — Корея — 36:33

Второй групповой турнир. Группа II

Румыния — Россия — 18:27

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/world/2019/

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