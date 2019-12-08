Россия с победы начала основной групповой этап женского ЧМ

На женском чемпионате мира по гандболу начался основной групповой этап. Сборная России одержала победу над командой Румынии со счетом 27:18.

Россиянки набрали 6 очков и лидирует во второй группе. В полуфинал выходят первые две команды из группы.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Сербия — Корея — 36:33

Второй групповой турнир. Группа II

Румыния — Россия — 18:27