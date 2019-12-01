Германия позволила Австралии забить всего 8 мячей в матче женского ЧМ

В Японии продолжается первый групповой турнир чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная Германии крупно переиграла команду Австралии со счетом 34:8.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Австралия — Германия — 8:34 (4:16)

Первый групповой турнир. Группа C

Сенегал — Румыния — 24:29 (12:15)

Испания — Венгрия — 29:25 (18:13)