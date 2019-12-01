Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Германия позволила Австралии забить всего 8 мячей в матче женского ЧМ

13:33

В Японии продолжается первый групповой турнир чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная Германии крупно переиграла команду Австралии со счетом 34:8.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Австралия — Германия — 8:34 (4:16)

Первый групповой турнир. Группа C

Сенегал — Румыния — 24:29 (12:15)

Испания — Венгрия — 29:25 (18:13)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/world/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир