Германия позволила Австралии забить всего 8 мячей в матче женского ЧМ
13:33
В Японии продолжается первый групповой турнир чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная Германии крупно переиграла команду Австралии со счетом 34:8.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
Австралия — Германия — 8:34 (4:16)
Первый групповой турнир. Группа C
Сенегал — Румыния — 24:29 (12:15)
Испания — Венгрия — 29:25 (18:13)
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