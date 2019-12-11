Амброс Мартин: «Мы должны сделать еще два шага»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин подчеркнул, что команде следует забыть о предыдущих победах на чемпионате мира и сосредоточиться на решающих играх.

— Мы очень рады, что вышли в полуфинал, — приводит слова Мартина ТАСС. — Игра получилась легкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. К тому же, возможно, у них не такой широкий состав, как у нас. Мы упорно тренировались перед этим матчем, мы здорово сыграли в атаке.

Мы знаем, зачем мы здесь. Мы осознаем, что мы выиграли восемь матчей, мы хорошо играли против сильных команд. Но это в прошлом, мы сделали хорошую работу, теперь мы хотим добиться большего. Мы должны сделать еще два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира.