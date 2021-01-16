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Россия обыграла Словению на чемпионате мира по гандболу

21:31
16 января. Борг-эль-Араб. Россия — Словения — 31:25. Фото Дмитрий Христич, ФГР
16 января. Борг-эль-Араб. Россия — Словения — 31:25. Фото Дмитрий Христич, ФГР
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В матче первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная России обыграла команду Словении (31:25).

В первом матче на турнире россияне сыграли вничью с командой Белоруссии (32:32). Российская команда набрала три очка и занимает второе место в группе Н.

Столько же очков у сборной Белоруссии, которая идет первой. У Словении два очка и третья позиция. Корея на последнем месте — ноль очков.

Следующий матч россияне проведут против Кореи 18 января. Начало игры в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа H

Россия — Словения — 31:25 (16:13)

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