Армейский урожай. В гандболе названы лауреаты сезона

Представители мужского и женского ЦСКА забрали больше половины наград лучшим игрокам прошедшего сезона, в том числе оба титула MVP.

Сезон не закончен, пока не награждены все его лауреаты. Особенно такой захватывающий, как тот, что мы недавно проводили в историю. Прошедший чемпионат России порадовал даже самых привередливых ценителей гандбола. Мы увидели интересные матчи, жаркий плей-офф, борьбу до последнего и два чемпионских титула представителей ЦСКА. Ничего удивительного, что и большая часть индивидуальных наград досталась столичным игрокам.

Лучший сезон в карьере

У девушек ЦСКА шел без поражений почти весь регулярный чемпионат, лишь в последнем туре уступив «Ростов-Дону». И даже солидные кадровые потери не смогли испортить красно-синим сезон. В тяжелой борьбе ЦСКА взял и Кубок России, и золото чемпионата.

И сразу пять из 11 личных наград достались игрокам красно-синих. Победительницы в разных номинациях, кстати, определялись голосованием среди тренеров команд элитного дивизиона, а также с учетом мнения ведущих журналистов, пишущих о гандболе, и болельщиков. А окончательные результаты утверждал Высший совет ФГР.

Елена Михайличенко. Фото ПГК ЦСКА

Главным триумфатором у девушек стала лидер ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко. Она действительно провела классный сезон и очень часто в ключевые моменты, что называется, делала разницу. Не зря же Михайличенко является лучшим бомбардиром армейской команды — 165 мячей. Поэтому она второй год подряд была признана лучшей левой полусредней, а также взяла главный приз в номинации «Самый ценный игрок сезона». Между прочим, за девять лет вручения этого приза Елена стала лишь пятым его лауреатом и теперь находится в компании Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Екатерины Ильиной и Анны Кочетовой.

— Совершенно не ожидала, мне очень приятно, что мой труд оценили так масштабно, — сказала Михайличенко «СЭ». — В последний раз меня признавали самым ценным игроком, наверное, еще на юношеских соревнованиях. А стать MVP на взрослом уровне дорогого стоит. Определенно, прошедший сезон стал лучшим в моей карьере, ведь вместе с командой мы забрали все возможные трофеи, а я лично выросла, прибавила не только как игрок, но и как лидер.

Кроме Михайличенко из ЦСКА наградами были отмечены вратарь Кира Трусова, правый полусредний Антонина Скоробогатченко и главный тренер Ольга Акопян. Две награды уехали в Ростов-на-Дону — в девятый раз подряд лучшим правым крайним стала Юлия Манагарова, титул лучшего линейного вернула Ксения Макеева. Кроме того, Марианна Егорова из «Звезды» стала лучшим левым крайним, Валерия Кирдяшева из «Лады» — лучшим разыгрывающим, Виктория Жилинскайте из «Кубани» — лучшим защитником, а Варвара Семина из «Динамо-Синары» — открытием сезона.

Кира Трусова. Фото ПГК ЦСКА

Великолепная семерка

У мужчин главным событием даже не года, а всех последних лет стало чемпионство ЦСКА. Армейцы провели не идеальный сезон, но оказались лучшими на финише, прервав гегемонию «Чеховских медведей». И заслуженно забрали победы сразу в семи индивидуальных номинациях.

Как и у девушек, в ЦСКА лучший вратарь — Дмитрий Кузнецов, и лучший тренер — Олег Ходьков. А также лучшие крайние: слева — Дмитрий Ионов, справа — опытнейший Даниил Шишкарев. Дмитрия Киселева признали лучшим правым полусредним, а белорусского дебютанта Юлиана Гирика — лучшим левым полусредним и MVP чемпионата.

— Обрадовался, когда узнал результаты, хотя за ходом голосования не следил, — сказал Гирик «СЭ». — Моя задача — помочь команде побеждать, и здорово, что все сложилось. Хотя у меня, если честно, сезон из-за травмы вышел скомканным. Рецепта успеха или каких-то секретов нет, мы просто взяли верх за счет своей игры и командного духа. Мы играли хорошо на протяжении сезона, но иногда нам просто не везло. Но мы постоянно работали, искали ошибки и исправляли их. Это дало результат. Теперь буду стараться защитить сразу два титула в будущем сезоне.

Юлиан Гирик. Фото ГК ЦСКА

При этом Гирик стал не единственным представителем Белоруссии среди лауреатов — так, лучшим разыгрывающим признан Артем Кулак из «Чеховских медведей». Его одноклубник Александр Ермаков третий год подряд стал лучшим линейным. Приз лучшему защитнику достался еще одному белорусскому игроку — Виктору Зайцеву из «Пермских медведей», а новичком сезона выбрали 19-летнего Романа Шишкова из «СГАУ-Саратов».

Лучшими арбитрами сезона в третий раз подряд стали Константин Ершов и Антон Павлюков. Они отработали целую россыпь топ-матчей, включая игры финальных серий у мужчин и женщин, финал мужского Кубка страны и матч за Суперкубок у девушек.