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Сегодня, 17:40

Победитель Кубка России получит новый трофей

Антон Бабошин
Корреспондент
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На церемонии жеребьевки «Финала четырех» мужского Кубка России гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин представил новый главный приз, который будет впервые вручен победителю турнира.

— Кубок России проводится с 2006 года, а трофей не обновлялся с 2011-го, — отметил Воронин. — Поэтому федерацией было принято решение изготовить новый Кубок, достаточно внушительный — полметра высотой, весом около восьми килограммов. Старый остается у «Чеховских медведей», которые чаще всего завоевывали этот приз.

Напомним, что решающую стадию Кубка России с 13 по 14 апреля примет Пермь. В полуфинале «Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА, а «Пермские медведи» — со СКИФом из Краснодара.

Гандбол
ГК СКИФ
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
Лев Воронин
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