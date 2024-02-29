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29 февраля, 10:28

ЦСКА обыграл «Виктор» в первом матче четвертьфинала SEHA League

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Станислав Садовский.
Фото SEHA League

ЦСКА в гостях обыграл ставропольский «Виктор» в первом матче 1/4 финала SEHA League со счетом 37:30. Итоги встречи подвел левый крайний армейцев Станислав Садовский.

«Я впервые играл против «Виктора» в составе ЦСКА. Конечно, ходили разговоры, что для армейцев это неудобный соперник. Но главный тренер перед игрой сказал, что нужно это исправлять, да и вся команда этого хотела. Первый тайм у нас получился успешным — ушли на перерыв, выигрывая пять мячей. А вот в начале второй половины немного сдали, и от пяти мячей остался один. Но хорошо, что после тайм-аута получилось вернуть игру под свой контроль. Перед ответной встречей нам нужно забыть о том, что в Буденновске мы сделали неплохой задел, и играть как будто с нуля», — сказал Садовский.

Ответная встреча 1/4 финала SEHA League между ЦСКА и «Виктором» пройдет в Москве 4 марта.

Александр Акимов

ГК ЦСКА
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