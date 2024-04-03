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Сегодня, 19:23

Алексей Никифоров: «Встреча «Пермских медведей» и ЦСКА — скрытый финал»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава федерации гандбола Пермского края и гендиректор клуба «Пермские медведи» Алексей Никифоров рассказал об ожиданиях от «Финала четырех» Кубка России, который пройдет в городе с 13 по 14 апреля.

— Для нас большая честь и ответственность проводить «Финал четырех», — сказал Никифоров «СЭ». — Нас поддержал губернатор, подключились областные Минспорта и ЦСП. Мы хотим, чтобы все было красиво, достойно и запомнилось болельщикам. Конечно, при своей публике хотелось бы как минимум выйти в финал, мы этого не скрываем. Хотя все четыре команды ставят цель взять трофей. Со СКИФом мы встречались дважды в нынешнем сезоне — проиграли и выиграли, такая же картина с «Чеховскими медведями», а с ЦСКА нам только предстоит второй матч в чемпионате. Так что шансы на титул есть.

Мы с удовольствием посмотрим в полуфинале на битву Чехова и Москвы. Объективно стоит признать, что две сильнейшие команды сойдутся в этом матче. Это уже бренд и думаю, скрытый финал. А сами не будем недооценивать краснодарцев, зная их бойцовские качества. Там молодые здоровые парни, бегают от первой до последней минуты. Да и Кубок СКИФ тоже выигрывал.

Напомним, что из четырех участников «Финала четырех» только ЦСКА еще не становился обладателем Кубка России. «Пермские медведи» и СКИФ выигрывали трофей по разу, а «Чеховские медведи» — 15 раз.

Гандбол
ГК ЦСКА
ХК Пермские медведи
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