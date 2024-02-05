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5 февраля, 23:00

ЦСКА обыграл «Зенит»

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Дмитрий Ионов.
Фото Александр Хазов

В заключительном туре SEHA — League ЦСКА победил «Зенит» (36:33) и занял второе место в группе. В 1/4 финала армейцы сыграют со ставропольским «Виктором».

Итоги встречи против «Зенита» прокомментировал гандболист ЦСКА Дмитрий Ионов.

«Матчи против «Зенита» всегда носят принципиальный характер, не стала исключением и наша третья игра очная игра в сезоне. Мы вели в счете почти весь поединок, но в конце у нас случился спад — уже не первый раз. Не знаю, с чем это связано. Играя в большинстве, мы не реализовали его должным образом, к тому же, дали «Зениту» сократить отрыв в счете в этот момент времени. Будем разбираться, тем более, следующая встреча с питерцами в чемпионате России уже 23 февраля.

Что касается SEHA — League и нашего будущего соперника, ставропольского «Виктора», то могу сказать только одно. Мы не выбираем против кого выходить на площадку, просто всегда играем на победу», — сказал Ионов.

Ближайший матч ЦСКА состоится 12 февраля. В этот день в Краснодаре команда Олега Ходькова сыграет со СКИФом.

Александр Акимов

ГК ЦСКА
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