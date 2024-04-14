Гандболисты ЦСКА впервые выиграли Кубок России

Московский ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка России по гандболу.

В решающем матче «Финала четырех» армейцы одержали победу над «Пермскими медведями». Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 34:32 в пользу москвичей. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Свистунов из пермской команды, на счету которого 9 точных бросков.

«Чеховские медведи» завоевали бронзовые награды, одолев в матче за третье место краснодарский СКИФ (41:25).