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Сегодня, 17:29

Гандболисты ЦСКА впервые выиграли Кубок России

Алина Савинова
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Московский ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка России по гандболу.

В решающем матче «Финала четырех» армейцы одержали победу над «Пермскими медведями». Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 34:32 в пользу москвичей. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Свистунов из пермской команды, на счету которого 9 точных бросков.

«Чеховские медведи» завоевали бронзовые награды, одолев в матче за третье место краснодарский СКИФ (41:25).

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