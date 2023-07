Елена Михайличенко: «Хочу в Париж. Но ближайший сезон точно проведу в ЦСКА»

Лучшая гандболистка минувшего чемпионата России — о жизни в Москве, татуировках и синяках, за которые не стыдно.

Гандболисткам ЦСКА в минувшем сезоне не было равных, а безоговорочно лучшей в команде стала 21-летняя Елена Михайличенко, которую и признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23.

MVP

— Вы стали самым ценным игроком сезона. Сюрприз?

— Да, совершенно не ожидала. Последний раз получала MVP еще на юношеских турнирах. А уж на взрослом уровне такое достижение приятно вдвойне.

— За кого вы проголосовали бы в этой номинации?

— За Наташу Никитину. Она, как и я, играет на позиции левой полусредней. Провела шикарный сезон, была настоящим лидером «Звезды». Во многом благодаря Наташе клуб из Звенигорода впервые за десять лет попал в призеры. Плюс она лучший бомбардир чемпионата. 282 гола за 42 матча — феноменальный результат!

— Кстати, вы в ЦСКА забили больше всех — 165 мячей. Но не вошли даже в десятку главных снайперов лиги.

— Ничего страшного. ЦСКА силен командной игрой.

— Для вас лично сезон-2022/23 — лучший в карьере?

— Конечно! Мы завоевали три трофея, причем выиграли все турниры, в которых участвовали — чемпионат, Кубок России и Суперкубок. За этот год я сделала шаг вперед. Если раньше была на вторых ролях, в каких-то эпизодах побаивалась брать игру на себя, то теперь стала лидером, в тяжелые моменты реально помогаю команде.

— Вы человек самокритичный. Главная претензия к себе по итогам сезона?

— В конце чемпионата не хватало стабильности. Уже накопилась усталость. И моральная, и физическая. В команде были кадровые проблемы, из-за этого на основную группу игроков, в том числе на меня, выпала большая нагрузка. У нас вылетала то передняя линия, то задняя. Когда с девчонками обсуждали ситуацию, кто-то предположил — может, на ЦСКА порчу навели? Столько травм...

Фото Максим Серегин, ЦСКА

Финал

— Второй матч финальной серии с «Ростов-Доном» и вы пропустили из-за повреждения. Что стряслось?

— На тренировке подвернула голеностоп. Сразу стало ясно — сыграть в Ростове шансов нет. Я туда и не ездила. С ногой все было плохо, очень сильный отек. Рентген показал — растяжение связок. При этом прекрасно понимала: если дойдет до третьего матча, его уже нельзя пропускать.

— Вышли на уколах?

— Да. На разминке было тяжеловато, а потом началась игра, захлестнул азарт, и о больном голеностопе вообще не вспоминала. Даже в тайм-ауте не потребовалась помощь врачей.

— Радостно слышать.

— Вынужденный перерыв пошел на пользу. Из-за травмы я несколько дней не тренировалась. Чуть-чуть отдохнула, переключилась. И в решающем матче выдала хорошую игру. Особенно в первом тайме, когда забила шесть мячей.

— Невероятно.

— Да у нас вся команда была так заряжена на победу, что в какой-то момент разница в счете стала двузначной! Я прямо кайфовала. Получала наслаждение от каждой секунды, проведенной на площадке.

— С утра-то прихрамывали?

— Ну, не без этого. Нога побаливала, но я уже не обращала внимания. Радость от чемпионства и от того, что сложнейший сезон наконец-то позади, затмили все!

— Самый тяжелый матч за этот год?

— Финал Кубка с «Ладой». Сначала мы бились с «Ростовом». Взяли реванш за поражение недельной давности в чемпионате, но отдали кучу сил и эмоций. Плюс проблемы с составом. В итоге к финалу подошли не в оптимальных кондициях. Долго уступали в счете, никак не могли наладить командную игру. Ошибались и в обороне, и в атаке. Для меня тоже это был не самый лучший матч — как с точки зрения «физики», так и реализации. Зато Юля Кунцевич, вратарь «Лады», поймала кураж, казалась абсолютно непробиваемой.

— И все-таки ЦСКА забрал трофей.

— После перерыва включили морально-волевые и переломили ситуацию. Вопреки всему! Героическая победа!

Фото Максим Серегин, ЦСКА

Петербург

— Теперь об отпуске. Как провели?

— Супер! Побывала в Тольятти, Казани, Сочи и Петербурге.

— Тольятти ваш родной город. В Сочи — море. А в Казань как занесло?

— Прежде ни разу там не была, но слышала миллион восторженных отзывов. Вот и решила увидеть своими глазами. К тому же из Тольятти до Казани недалеко. На машине доехали за пять часов.

— В какой компании?

— С Настей Илларионовой, линейной ЦСКА, и друзьями, не имеющими отношения к гандболу. В Казани провели ровно сутки, программа была насыщенной. Перед сном заглянула в телефон и обнаружила, что за этот день прошла 25 тысяч шагов!

— Сильно.

— Город действительно чудесный. Из тех, куда хочется возвращаться снова и снова. Понравилась мне и местная кухня. Эчпочмаки, чак-чак...

— Вы из Тольятти, три года назад перебрались в Москву. Но в интервью подчеркиваете, что больше всего любите Питер. Почему?

— Меня с ним многое связывает. Там живет сестра, которая вышла замуж за петербуржца. В детстве на каникулы я часто туда приезжала. В любую погоду бродила по городу и понимала — здесь отдыхаю душой и телом, наслаждаюсь потрясающей архитектурой, неповторимой атмосферой. В день отъезда порой доходило до истерики — так не хотелось покидать Петербург!

— Ну и ну.

— Давно говорила — была бы там классная гандбольная команда, я бы без раздумий подписала с ней контракт. Питер нравится еще и тем, что основные достопримечательности расположены недалеко друг от друга, в пешей доступности. Исаакиевский собор, Спас на Крови, Дворцовая площадь, Эрмитаж, в котором была минимум четыре раза. А вот белые ночи и разводные мосты впервые увидела только в этом году.

— В Москве-то вам уютно?

— Вполне. За три года освоилась. Даже начинаю по ней тосковать, когда где-то в разъездах. А раньше Москву не любила. Если бы лет в шестнадцать мне кто-то сказал, что буду здесь жить, ни за что бы не поверила.

— Сколько вам нужно времени на каникулах, чтобы соскучиться по гандболу?

— В конце сезона кажется, что месяц отпуска — это очень мало. Но потом приходишь на первую тренировку и понимаешь — хватило!

— Самый короткий отпуск в вашей жизни?

— Неделя. Я еще в Тольятти играла. Получилось так, что меня вызвали в юниорскую сборную, затем в молодежную, оттуда отправилась в национальную. Когда освободилась, у «Лады» как раз началась предсезонка. Слава богу, тренеры вошли в положение, дали немножко передохнуть.

Фото Максим Серегин, ЦСКА

Фингал

— Ближайший сезон точно проведете в ЦСКА?

— Разумеется. У меня же еще год контракта.

— А дальше?

— Посмотрим. С одной стороны, мне не хочется уходить из ЦСКА. С другой — интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул — Лига чемпионов. Ведь наши клубы там пока не участвуют.

— Вяхирева сейчас в Норвегии, Дмитриева — в Словении, Маслова — во Франции. В июне переехала в Румынию Трусова. А вы где хотели бы поиграть?

— Идеальный вариант — Париж. Он покорил меня еще шесть лет назад, когда прилетела туда с «Ладой» на матч Кубка ЕГФ. Нравятся и другие французские города. Их атмосфера, архитектура. Все это близко мне по духу. Так что при выборе зарубежного клуба буду руководствоваться не только гандбольными соображениями.

— Маленький норвежский Кристиансанд, где обосновалась Вяхирева, вас, надо думать, не прельщает?

— Абсолютно. В Скандинавию вообще не тянет. В том числе из-за климата. Аня рассказывала про этот Кристиансанд — все время ветер, сырость, мало солнца. Иногда неделями его не видит!

— Если бы можно было забрать в ЦСКА любую гандболистку из европейского чемпионата — кого взяли бы?

— Дашу Дмитриеву. Финал с «Ростовом» она отыграла так, что я бы просто не отпустила ее обратно в Словению, ха-ха. Даша великолепна. И как игрок, и по человеческим качествам. В тяжелый для команды момент примчалась в Москву и помогла нам завоевать золотые медали.

— С кем из гандболисток вам легко было бы ужиться в коммуналке?

— С Настей Илларионовой. Она моя близкая подруга, на сборах мы всегда в одном номере — что в ЦСКА, что в национальной команде. Даже отпуск вместе проводим.

— Дмитриева рассказывала мне, как в 2021-м на тренировке получила локтем в глаз от Влады Бобровниковой: «Бланш был черно-фиолетовый. На пол-лица!»

— Я помню. Произошло это на предолимпийском сборе в Сочи. Со стороны Влады умысла не было, обычный игровой момент. В позапрошлом сезоне и мне дважды прилетало. Сначала на тренировке под правым глазом фингал поставили, месяца через полтора — под левым.

— Кто удружил?

— Да неважно. Главное, не специально. У нас контактный вид спорта, в пылу борьбы всякое случается.

— Ходили в темных очках?

— Нет. На улице ловила сочувствующие взгляды. Наверное, люди думали: «Бедная девочка! Ее дома бьют!» Я и перед игрой синяки не замазываю. Однажды родной дядя смотрел трансляцию, увидел боевой раскрас и спросил у моей мамы: «Зачем Лене такой яркий макияж? Тени какие-то странные...» Мама вздохнула: «Это не тени».

Фото Максим Серегин, ЦСКА

Ремарк

- Футбольный вратарь Филимонов как-то сообщил: «Я умею отлично жонглировать тремя мячами. Освоил это в 39 лет». За последнее время — самое полезное, чему научились вы?

— Водить машину. Обожаю сидеть за рулем, получаю от этого колоссальное удовольствие. Год назад в отпуске рванула в Тольятти на автомобиле — решила, что надо поднабраться опыта. Одна, может, и не рискнула бы, но мне подружка составила компанию. Сменяя друг друга, доехали за 14 часов.

— У вас, кажется, BMW?

— Да, X3. Всем гандболисткам сборной России подарили такие машины за второе место на Олимпиаде в Токио. А мой первый автомобиль — Hyundai Solaris. В 2020-м купила у Илларионовой, когда из «Лады» перешла в ЦСКА.

— Книжки читаете?

— Конечно!

— Какие?

— Я очень люблю Ремарка. «Три товарища», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне»... А «Жизнь взаймы» — просто топ! Роман учит жить здесь и сейчас, ценить каждое мгновение, ничего не откладывать на потом. Вот он — ориентир. По крайней мере для меня. Еще штудирую книжки по мотивации и психологии. Из последнего — «Быть эгоистом. Универсальные правила».

— Автор?

— Андрей Курпатов. Закачала в планшет перед отъездом на сбор в Кисловодск.

— Чтобы преуспеть в спорте, нужна доля эгоизма?

— Безусловно. Этого мне пока не хватает. Как и умения вовремя ответить «нет». Кстати, помимо книжек подсела сейчас на телеграм-каналы, которые ведут психологи. Читаю статьи об особенностях взаимоотношений, о том, как адекватно все воспринимать — победы, поражения, собственные ошибки...

— Последний случай, заставивший вас сбиться на крик?

— За пределами площадки давно такого не было. Впрочем, в игре тоже ни на кого не ору. Я человек неконфликтный. Что бы ни произошло — не перехожу на личности, не пытаюсь подлить масла в огонь. Наоборот, стараюсь все сгладить.

— Пару лет назад вы обронили в интервью, что у вас нет молодого человека. С тех пор что-то изменилось?

— Не-а. Не скрою — были моменты, когда это немножко угнетало. Теперь воспринимаю спокойнее. Профессиональный спорт забирает очень много энергии. Сборы, матчи, тренировки, переезды, восстановление... На романтические отношения нет ни времени, ни сил. Да и куда торопиться? Мне всего 21.

— Что отвечаете, когда приглашают на свидания?

— Если парень мне симпатичен и хочется пообщаться, узнать его поближе — соглашаюсь. Но сразу не рассматриваю это как что-то серьезное. Просто новое знакомство, не более.

— А что может оттолкнуть вас от человека при первой встрече?

— В ресторане — пренебрежительное отношение к персоналу. Например, к официантам. Любую работу нужно уважать. Если в этом плане мне что-то не понравится — могу тут же подняться и уйти.

Фото Максим Серегин, ЦСКА

Мандала

— В детстве вы занимались музыкой. На чем играли?

— На фортепиано. Как и Света, старшая сестра. Фактически по ее стопам в пять лет пошла в музыкальную школу. Но, в отличие от Светы, не окончила. Через четыре с половиной года Марина Александровна, мой любимый педагог, отправилась в декрет. Ее сменила дама, которая почему-то решила заново пройти со мной всю программу. Это оказалось выше моих сил. Музыку забросила, переключилась на гандбол. О чем ни капельки не жалею.

— Когда в последний раз садились за фортепиано?

— Ой, давно! Это в детстве «Лунную сонату» с закрытыми глазами могла сыграть. Сегодня — исключено. Ничего не помню! Даже расположения нот! Вот сестра, когда собираемся по праздникам всей семьей, с удовольствием идет к пианино. И играет, и поет. У нее шикарный вокал.

— У вас есть татуировки?

— Да.

— Сколько?

— Шесть. Когда я на площадке, их не видно. Специально выбирала такие места, ха-ха. Большая татуировка лишь одна — на спине. Это мандала, что переводится с санскрита как диск или кольцо. Символизирует постоянный круговорот жизни. Рисунки мандалы вообще действуют на меня успокаивающе. Остальные тату — маленькие.

— Когда появилась первая?

— В 16 лет. На ребрах попросила изобразить часы, которые показывают 22:22. Время выбрано неслучайно, но полностью раскрывать смысл татуировки я бы не хотела. Поверьте, он очень глубокий. На правой щиколотке у меня динозавр.

— Чего вдруг?

— Да просто картинка понравилась. На левом плече — солнышко. Оно меня заряжает. Хороший знак. На левой стопе надпись — If not now, then when. В переводе: «Если не сейчас, то когда». Ну и последняя татуировка, прямо крохотная, на бедре — змея.

— Что-то символизирует?

— Я родилась в год Змеи!

— Седьмая татуировка не за горами?

— Думаю, рано или поздно набью. Но что именно, пока не определилась.

— Продолжите фразу: «В жизни нужно все попробовать, кроме...»

— Наркотиков. А еще я жутко боюсь высоты, поэтому в моей жизни никогда не будет прыжка с парашютом. И тарзанки. Вот в Сочи одна из самых высоких в Европе — 207 метров! Знакомые прыгали, говорят — очень круто! Сумасшедший адреналин! Но я бы на такое точно не решилась.