Олимпийская чемпионка из России сражается с онкологией благодаря мужу-итальянцу. История любви

Владлена Бобровникова и Федерико Абис познакомились в ночном клубе в Италии, пережили потерю бизнеса, а теперь вместе преодолевают заболевание гандболистки.

Владлена Бобровникова попала в сборную России только в 27 лет, но уже через два года стала олимпийской чемпионкой. Гандболистка выступала в родном Краснодаре, затем — в Сербии и Италии, но вернулась в Россию и теперь в ростовской команде. Сюда она приехала не одна, а с мужем — итальянцем Федерико Абисом. В январе Бобровникова рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали за год до этого. У гандболистки немели руки и ноги, болели суставы, ей пришлось долго лечиться и проходить несколько курсов химиотерапии. Теперь Владлена на пути к восстановлению — врачи сообщили, что у нее частичная ремиссия.

Проблемы с суставами

Бобровникова в социальных сетях рассказала, что у нее нашли аутоиммунное заболевание. По ее словам, о болезни спортсменка молчала целый год — первые признаки начались еще в мае 2021 года перед Олимпиадой в Токио. Гандболистка сообщила, что врачи нашли у нее склеродермию. При таком диагнозе проявляется уплотнение кожи, фиброз легких, сердца, поражение желудочно-кишечного тракта и других органов. Все усложнялось тем, что от малейшего стресса или холода у Владлены происходил сильный спазм сосудов на руках и стопах, поэтому точный диагноз поставить было сложно. «Когда нужно разминаться перед игрой, почти всю активацию я не чувствую своих стоп, руки отогреваются через 30-40 минут, бывало, что выхожу на матч и не чувствую пальцев», — объясняла Бобровникова.

Владлена Бобровникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В мае 2021 года олимпийская чемпионка почувствовала мышечные и суставные боли в коленях — было больно ходить. Физиотерапевт команды не мог определить, откуда появлялась эта боль, клеил тейпы, и Владлена шла на тренировку, преодолевая дискомфорт. В следующем году состояние ухудшилось — была поражена кисть на левой руке, а однажды Бобровникова проснулась и почувствовала, как будто уже правая кисть сломана. В июле гандболистка вместе с семьей поехала на отдых в Сардинию, где каждый день мучилась от боли в локтях.

В итоге спортсменка сдала необходимые анализы, и выяснилось, что у нее в крови очень много антител, которые организм вырабатывает к самому себе. После консультации с ревматологом оказалось, что у Бобровниковой аутоиммунное заболевание, когда тело борется против себя. Олимпийской чемпионке выписали курс препаратов, но она продолжала тренироваться и играть. Но со временем состояние начало ухудшаться, пришлось ложиться в больницу в Москве. Там спортсменка начала курс лечения — болезнь с ней навсегда, но может уйти в ремиссию.

Несмотря на все это, Бобровникова не унывала и снимала смешные видео, даже когда лежала в больнице. Она описывала минусы болезни. В частности, говорила о том, что не знает, какой сустав и когда заболит, что у нее бывают шестичасовые капельницы, руки могут неметь и белеть или синеть.

Фото Соцсети

Рак и курс химиотерапии

Но это еще не все. В мае Владлена рассказала, что у нее обнаружили лимфому Ходжкина. У гандболистки начал «тянуть лимфоузел», он увеличился в размерах, из-за чего Бобровникова обратилась к гематологу. Та посоветовала удалить его и взять образец на гистологию. Ростовский клуб помог организовать операцию, которую провели 17 апреля. Результаты анализа показали, что у Владлены опухолевое заболевание, так называемая лимфома Ходжкина. Она лечится в 80 процентах случаев.

Поэтому Бобровниковой назначили шесть курсов химиотерапии, которые уже скоро должны завершиться — в середине июля. «1-й курс за плечами, пройден благополучно, я бодра, с минимальными побочными эффектами», — отчитывалась спортсменка в соцсетях. Владлена расстраивалась из-за того, что у нее выпадут волосы, но потом прожила и приняла: «Да, они у меня выпадут, но восемь косыночек уже заказаны», — писала Бобровникова.

Болельщики, одноклубницы и даже соперники как могли поддерживали Владлену. Во время одного из матчей они вышли на гимн в майках с ее портретом. На трибунах в это время подняли огромные плакаты с надписью «Влада, мы с тобой». Были даже баннеры на итальянском — муж Бобровниковой из этой страны. В какой-то момент гандболистка попрощалась со спортом. И в этот же день побрилась налысо — волосы все равно рано или поздно выпали бы сами.

И вот, после четвертого курса химиотерапии Владлене сообщили хорошую новость. «Частичная ремиссия, динамика отличная, некоторые узлы вообще пропали, а другие уменьшились в два раза», — написала Бобровникова в соцсетях. Осталось еще два курса, и шансы на полную ремиссию высоки.

Фото Соцсети

Поддержка итальянского мужа

Во время этой тяжелой истории гандболистку поддерживал ее муж — Федерико Абис. Экс-чемпион Италии по плаванию приехал с женой в Ростов, выучил русский и открыл вместе с ней джелатерию. Потом лишился бизнеса, не растерялся и открыл новое заведение. Он ездил вместе с Владленой выбирать парики, лично побрил жену налысо, всегда делает ей комплименты и дарит цветы. Вместе супруги воспитывают дочь Арию, которая тоже не против стать спортсменкой. Бобровникова описывала несколько милых ситуаций, которые случаются между ними. Федерико точно знает, когда вместо букета Владлене нужна шаурма, готов фотографировать жену столько раз, сколько она захочет, и всегда делится смешными или трогательными видео.

Бобровникова и Абис поженились 27 июня 2015 года. Молодые люди познакомились в 2012-м в ночном клубе, когда гандболистка выступала в Италии. «Это была любовь с первого взгляда, хотя Федерико меня даже не заметил. В тот вечер мы не познакомились, но через пару месяцев судьба свела нас на Новый год», — рассказывала Бобровникова в своем блоге.

Предложение руки и сердца Владлене Федерико сделал в Вене на колесе обозрения. «Он начинает в сумке искать, шуршать — а я что-то болтаю на итальянском. И он: «Да ты можешь замолчать?» Достает из сумки коробочку: «Выйдешь за меня»? Я чуть с колеса обозрения не упала: «Как?! Да, да, выйду...»

Темой свадьбы молодые люли выбрали путешествия. Декор был выдержан в оранжевых тонах, гости также использовали этот цвет при выборе своих нарядов. На медовый месяц молодожены тоже решили попутешествовать и поехали в Санкт-Петербург. Сейчас Федерико и Владлена живут в Ростове в мире и согласии, владеют сетью джелатерий и растят дочь. И несмотря на заболевание Бобровниковой, счастливы и стараются наслаждаться каждой минутой совместно проведенного времени.