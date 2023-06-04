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ЦСКА сделал золотой дубль! Армейцы выиграли чемпионство и в женском гандболе

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Гандболистки ЦСКА празднуют победу в чемпионате России
Гандболистки ЦСКА празднуют победу в чемпионате России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Московский клуб вернул себе титул в серии с принципиальным соперником.

Гандбол. Женская OLIMPBET Суперлига
Финал. Третий матч
ЦСКА — «Ростов-Дон» — 35:29 (19:13)
Счет в серии: 2-1

Разрешилась последняя интрига сезона в российском гандболе. Титул в женской OLIMPBET Суперлиге разыгрывали между собой московский ЦСКА и «Ростов-Дон». В двух матчах команды обменялись домашними победами. Но в решающей, золотой игре сильнее оказались девушки из столицы. Для возрожденного женского ЦСКА это уже второй титул в истории. И первый случай, когда удалось отпраздновать чемпионство одновременно с одноклубниками-мужчинами. За счет чего девушки вернули себе звание лучших и чего не хватило южанкам?

Женская команда ЦСКА второй раз в&nbsp;своей истории стала чемпионом России.

Символическая победа Москвы над Ростовом в футболе и гандболе

Красно-синий — самый сильный! По крайней мере по итогам последних дней. Сначала мужскую OLIMPBET Суперлигу впервые в новейшей истории выигрывает мужской ЦСКА, а теперь есть повод у болельщиков армейского клуба отпраздновать и чемпионство женского коллектива. Решающий матч за титул ЦСКА играл с «Ростов-Доном». А накануне футбольный ЦСКА встречался также с «Ростовом» — это был матч за серебро чемпионата. Обе встречи проходили в Москве, и в обоих случаях уверенная победа осталась за хозяевами. Причем даже ход двух матчей был отчасти схожим. Гандболистки не стали откладывать решение вопроса в долгий ящик и сразу показали решительность своих намерений.

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И все-таки в начале первого тайма «Ростов-Дон» старался держаться за счет усилий Юлии Манагаровой и Миланы Таженовой. Решающий отрыв ЦСКА обеспечил в промежутке между десятой и двадцатой минутой стартового отрезка, когда разница в счете стала уже двухзначной. К чести гостей, они не стали сдаваться и даже смогли немного скрасить свое незавидное положение — на перерыв команды ушли при +6 для армейского коллектива. Однако задача для «Ростов-Дона» все равно оставалась нетривиальная. Тем более что быстро вернуться в игру во втором тайме не получилось. ЦСКА изменил тактические подходы и сделал ставку на сохранение текущего результата, что в их случае выглядело вполне логичным. На первый план раз за разом выходила Кира Трусова — именно игра голкипера армейцев в эти минуты добавила уверенности всей команде.

Гандболистки ЦСКА празднуют победу в чемпионате России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Ростов-Дон» — лучшие клубы страны на протяжении последних лет

Отразив первые важнейшие атаки второго тайма, ЦСКА пошел вперед и даже смог немного увеличить разрыв. Однако Александр Бурмистров смог успокоить свой коллектив и после нескольких кадровых перестановок «Ростов-Дон» вернулся до дистанции в четыре мяча. Вновь стоит отметить Манагарову — она показывала лидерские качества не только непосредственно своими действиями на площадке, но и в общении с подругами по команде. В каждом перерыве Юлия уверяла девушек, что еще ничего не потеряно и они должны выложиться до конца — хотя бы чтобы ни о чем не жалеть. Вспоминая ряд матчей ростовчанок по ходу завершающегося сезона, полностью потерянной ситуация для них и правда не выглядела.

Однако сократить отставание — это был лишь максимум, на который гостям хватило сил в воскресенье. ЦСКА — чемпион, и это справедливый результат. Девушки из армейского клуба были сильнее соперниц на протяжении всего сезона и заслуженно вернули себе титул, который впервые взяли в 2021-м. Забрали причем из рук ростовчанок, которым и передали его в 2022-м. Эти два клуба на сегодняшний день объективно сильнейшие в стране, и причин, по которым что-то в ближайшее время изменится, пока не видно. Как и не поменяются участники мужской Суперлиги. Накануне прошли ответные стыковые матчи между уфимским «Акбузатом» и казанским «Зенитом», а также между омским «Скифом» и «Воронежом». Победы за действующими членами элитного дивизиона.

Гандбол
ГК Ростов-Дон
ГК ЦСКА
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