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17 марта, 18:14

Сборная России по гандболу победила Белоруссию в заключительном матче Суперсерии

Алина Савинова
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Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Белоруссии в заключительном матче Суперсерии.

Игра прошла в подмосковном Чехове и завершилась со счетом 37:28 в пользу россиян.

Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов, на счету которого 7 мячей.

Первая игра между командами состоялась в Казани и завершилась победой россиян (31:28). Во втором матче в Москве победу вырвали белорусы (28:27).

Гандбол
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
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