Сборная России по гандболу победила Белоруссию в заключительном матче Суперсерии

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Белоруссии в заключительном матче Суперсерии.

Игра прошла в подмосковном Чехове и завершилась со счетом 37:28 в пользу россиян.

Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов, на счету которого 7 мячей.

Первая игра между командами состоялась в Казани и завершилась победой россиян (31:28). Во втором матче в Москве победу вырвали белорусы (28:27).