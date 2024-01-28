ЦСКА продолжил беспроигрышную серию в чемпионате России

ЦСКА обыграл «СГАУ-Саратов» в очередном матче Суперлиги со счетом 36:28. Итоги встречи подвел лучший снайпер армейцев в этом поединке Сергей Иванов.

«Все получилось, как хотели. Не было никакой недооценки соперника, несмотря на то, что были явными фаворитами в этом матче. После зимних сборов уже вошли в игровой ритм, хотя некоторая тяжесть в ногах все еще есть, нагрузки присутствуют. Но к «Зениту» должны подойти в 100-процентной форме. Не сказать, что это будет какой-то особенный матч для нас, несмотря на его важность с точки зрения таблицы SEHA League», — сказал Иванов.

После 16 матчей чемпионата России ЦСКА сохраняет первую позицию в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

Следующую игру армейцы проведут на выезде 5 февраля в рамках SEHA League. Соперник — «Зенит».

Александр Акимов