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Вяхирева и компания снова с золотом. «Ростов-Дон» вернул титул

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Манагарова.
Фото ГК «Ростов-Дон»
«Ростов-Дон» — чемпионки России.
Фото ГК «Ростов-Дон»
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Чемпионом России среди женщин стал «Ростов-Дон», несмотря на поражение во втором матче финала с московским ЦСКА.

OLIMPBET Суперлига. Женщины
Финал. Ответный матч
ЦСКА — «Ростов-Дон» — 29:28 (12:14)
Первый матч — 22:27

Развязка сезона в российском гандболе уложилась всего в два выходных дня, вместивших в себя решающие матчи и мужского, и женского чемпионатов. И удалась на славу. Не успели остыть эмоции от невероятной интриги в Чехове, где местные «Медведи» отстояли титул, как на площадку арены «Динамо» в Москве вышли девушки.

Диспозиция перед началом игры здесь была похожа на ту, что мы наблюдали накануне. Действующие чемпионы после выездного поражения должны были отыгрывать солидный гандикап. «Чеховские медведи» сумели уйти с «-6», теперь был черед ЦСКА попробовать ликвидировать отставание в пять мячей.

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На грани фола

Схожесть была еще и в том, что проигравшая стартовый матч армейская команда, как и «Медведи» у мужчин, считалась фаворитом финала до начала серии. Теперь же возможности как минимум уравнялись. А если вспомнить, какой матч шесть дней назад выдала лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева, то шансы ЦСКА можно было оценивать даже меньше 50 процентов.

Хозяйки, как и диктовала им ситуация, сразу пошли вперед и открыли счет — на 40-й секунде отличилась Антонина Скоробогатченко. Но «Ростов-Дон» быстро ответил, а потом и вышел вперед благодаря Вяхиревой. Та по-прежнему играла здорово и очень результативно. А вот еще у одного героя первой встречи, вратаря гостей Анастасии Лагиной, на этот раз дела не пошли — уже после 10 минут игры ее поменяли на Викторию Калинину.

Долгое время на площадке шли гандбольные качели: команды поочередно лидировали, у ЦСКА впереди выделялись Елена Михайличено и Полина Горшкова, у «Ростов-Дона» — Вяхирева и Юлия Манагарова. Но в отрыв никому уйти не удавалось. Армейскую команду, которой нужно было нагонять по итогам двух матчей, такое положение явно не устраивало.

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Еще обращало на себя большое количество фолов, игра была жесткой, на грани разумного. А иногда даже за этой гранью. Не случайно самым результативным игроком ЦСКА была Сара Ристовска, из шести мячей три забившая с пенальти. Именно после двух ее семиметровых на 19-й минуте перевес красно-синих достиг максимальной отметки в первом тайме — «+3».

До цели оставалось немного, но тут ЦСКА перестал забивать больше чем на 10 минут — для матчей такого статуса это даже не провал, а настоящая пропасть. Армейцам явно изменила удача, они трижды за это время попадали в каркас ворот. Соперницы же забивали исправно — Вяхирева использовала индивидуальное мастерство, Манагарова в быстром отрыве поразила пустые ворота, потом добавила еще.

«Ростов-Дон» - чемпионки России. Фото ГК «Ростов-Дон»
«Ростов-Дон» — чемпионки России.
ГК «Ростов-Дон»

Коса на камень

В результате на второй тайм ЦСКА выходил с задачей забивать на семь голов больше, чем оппонентки. А после гола Ярославы Фроловой хозяйки уступали «-3». Но теперь прибавил уже ЦСКА, за следующие 10 минут пропустивший только раз, от Вяхиревой, а ответивший шестью мячами. Очередной пенальти реализовала Ристовска, ожила Дарья Дмитриева, отличившаяся трижды.

Когда последний из этих голов сделал счет 18:16, штаб «Ростов-Дона» взял тайм-аут. После которого произошло еще одно ключевое событие — за очередной жесткий фол арбитры наказали игрока ЦСКА Полину Горшкову красной карточкой. Впрочем, характер игры был таким, что подобное должно было произойти рано или поздно. И следом команды выдали серию из четырех подряд атак, закончившихся пенальти — три были забиты, а вот у Ристовски прицел сбился.

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К середине второго тайма команды подошли при паритете — 20:20, что полностью отвечало плану «Ростов-Дона». На каждый выпад соперниц гости отвечали своим, а времени оставалось все меньше. Флорентин Пера брал тайм-ауты, перестраивал действия, искал варианты. Но Вяхирева с Манагаровой были неудержимы. Как и Анна Сень — эти лидеры южанок почти не уходили с площадки.

ЦСКА в концовке все-таки вырвал победу в этом конкретном матче, но она в турнирном смысле уже ничего не значила. «Ростов-Дон» спустя год возвращает себе звание сильнейшего клуба страны.

Гандбол
ГК Ростов-Дон
Анна Вяхирева
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