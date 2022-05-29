Вяхирева и компания снова с золотом. «Ростов-Дон» вернул титул

Чемпионом России среди женщин стал «Ростов-Дон», несмотря на поражение во втором матче финала с московским ЦСКА.

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Финал. Ответный матч

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 29:28 (12:14)

Первый матч — 22:27

Развязка сезона в российском гандболе уложилась всего в два выходных дня, вместивших в себя решающие матчи и мужского, и женского чемпионатов. И удалась на славу. Не успели остыть эмоции от невероятной интриги в Чехове, где местные «Медведи» отстояли титул, как на площадку арены «Динамо» в Москве вышли девушки.

Диспозиция перед началом игры здесь была похожа на ту, что мы наблюдали накануне. Действующие чемпионы после выездного поражения должны были отыгрывать солидный гандикап. «Чеховские медведи» сумели уйти с «-6», теперь был черед ЦСКА попробовать ликвидировать отставание в пять мячей.

На грани фола

Схожесть была еще и в том, что проигравшая стартовый матч армейская команда, как и «Медведи» у мужчин, считалась фаворитом финала до начала серии. Теперь же возможности как минимум уравнялись. А если вспомнить, какой матч шесть дней назад выдала лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева, то шансы ЦСКА можно было оценивать даже меньше 50 процентов.

Хозяйки, как и диктовала им ситуация, сразу пошли вперед и открыли счет — на 40-й секунде отличилась Антонина Скоробогатченко. Но «Ростов-Дон» быстро ответил, а потом и вышел вперед благодаря Вяхиревой. Та по-прежнему играла здорово и очень результативно. А вот еще у одного героя первой встречи, вратаря гостей Анастасии Лагиной, на этот раз дела не пошли — уже после 10 минут игры ее поменяли на Викторию Калинину.

Долгое время на площадке шли гандбольные качели: команды поочередно лидировали, у ЦСКА впереди выделялись Елена Михайличено и Полина Горшкова, у «Ростов-Дона» — Вяхирева и Юлия Манагарова. Но в отрыв никому уйти не удавалось. Армейскую команду, которой нужно было нагонять по итогам двух матчей, такое положение явно не устраивало.

Еще обращало на себя большое количество фолов, игра была жесткой, на грани разумного. А иногда даже за этой гранью. Не случайно самым результативным игроком ЦСКА была Сара Ристовска, из шести мячей три забившая с пенальти. Именно после двух ее семиметровых на 19-й минуте перевес красно-синих достиг максимальной отметки в первом тайме — «+3».

До цели оставалось немного, но тут ЦСКА перестал забивать больше чем на 10 минут — для матчей такого статуса это даже не провал, а настоящая пропасть. Армейцам явно изменила удача, они трижды за это время попадали в каркас ворот. Соперницы же забивали исправно — Вяхирева использовала индивидуальное мастерство, Манагарова в быстром отрыве поразила пустые ворота, потом добавила еще.

«Ростов-Дон» — чемпионки России. ГК «Ростов-Дон»

Коса на камень

В результате на второй тайм ЦСКА выходил с задачей забивать на семь голов больше, чем оппонентки. А после гола Ярославы Фроловой хозяйки уступали «-3». Но теперь прибавил уже ЦСКА, за следующие 10 минут пропустивший только раз, от Вяхиревой, а ответивший шестью мячами. Очередной пенальти реализовала Ристовска, ожила Дарья Дмитриева, отличившаяся трижды.

Когда последний из этих голов сделал счет 18:16, штаб «Ростов-Дона» взял тайм-аут. После которого произошло еще одно ключевое событие — за очередной жесткий фол арбитры наказали игрока ЦСКА Полину Горшкову красной карточкой. Впрочем, характер игры был таким, что подобное должно было произойти рано или поздно. И следом команды выдали серию из четырех подряд атак, закончившихся пенальти — три были забиты, а вот у Ристовски прицел сбился.

К середине второго тайма команды подошли при паритете — 20:20, что полностью отвечало плану «Ростов-Дона». На каждый выпад соперниц гости отвечали своим, а времени оставалось все меньше. Флорентин Пера брал тайм-ауты, перестраивал действия, искал варианты. Но Вяхирева с Манагаровой были неудержимы. Как и Анна Сень — эти лидеры южанок почти не уходили с площадки.

ЦСКА в концовке все-таки вырвал победу в этом конкретном матче, но она в турнирном смысле уже ничего не значила. «Ростов-Дон» спустя год возвращает себе звание сильнейшего клуба страны.