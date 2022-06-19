Вяхиреву зовут за границу. Согласится — станет самой высокооплачиваемой гандболисткой мира

Румынский клуб ведет речь о 20 тысячах евро в месяц.

Анна Вяхирева — суперзвезда мирового гандбола. На площадке она волшебница — мало кто может играть так изысканно. И ее наличие в команде решает. Вот даже последний пример. Аня после Олимпиады взяла паузу. Вернулась в середине марта. И мгновенно преобразила родной «Ростов-Дон». Ростовчанок на протяжении сезона болтало, регулярку они с четырьмя поражениями завершили вторыми, но под плей-офф подключилась Вяхирева — и все перевернулось. Итог — очередное чемпионство.

Почему она может уйти?

Ее переход в зарубежный клуб читался. Во-первых, Анна не раз говорила, что ей было бы интересно попробовать себя в зарубежном чемпионате. Наверное, ушла бы раньше, но очень уж хотела выбить Лигу чемпионов с Ростовом. Во-вторых, сейчас российским клубам закрыты международные турниры. А еврокубки — в списке карьерных целей Вяхиревой. Когда на одной чаше весов — поход за Лигой чемпионов, а на другой — очередное (уже можно сбиться со счету какое) золото Суперлиги, то выбор очевиден. Третье: статус россиянки настолько высок, что она сама может выбрать практически любой клуб мира. Едва ли найдется хоть одна команда, которая отказалась бы от ее услуг.

Плюсом идет ее знание английского — олимпийская чемпионка прекрасно им владеет. Все эти расклады привели к боям за Вяхиреву на трансферном рынке. Говорят об интересе из Норвегии, Франции, Венгрии. А на портале Fanatik появилось сообщение о предметном интересе к Анне со стороны «Бухареста». Румыны предлагают ей шоколадные условия — 20 тысяч евро в месяц. Если Вяхирева согласится — станет самой высокооплачиваемой гандболисткой мира.

«Бухарест», кажется, в успехе переговоров не сомневается. На англоязычной «Википедии» россиянка уже в составе команды. Вот только ни от самой спортсменки, ни от «Ростов-Дона» никаких сообщений на данный счет не было. В завершившемся сезоне «Бухарест» в Лиге чемпионов был разбит в четвертьфинале, а в чемпионате занял только второе место, проиграв очко «Рапиду». И это подтолкнуло владельцев на глобальную перестройку: уже подписаны три француженки (а вы же помните, кто выиграл Олимпиаду-2020?), шведка, выигравшая две последние Лиги чемпионов, и наша Марина Судакова. Плюс остается главная спортивная звезда Румынии Кристина Нягу. Такая банда, да еще с Вяхиревой, может громко пошуметь.

А 20 тысяч для лучшей в мире — это много?

В соцсетях теперь вовсю идут споры: а 20 тысяч евро для лучшей гандболистки мира — это много или мало? 240 тысяч в год — безусловно, очень прилично. Но если сравнивать с другими игровыми видами спорта, то ничего особенного в этой цифре нет.

Вот баскетбол. В женской НБА есть ограничитель в виде потолка зарплат. С одной стороны, там минималка — 58710 долларов в год. И это круто. Вместе с тем есть предел — 228 тысяч долларов. Это сопоставимо с Вяхиревой. Другое дело, что на WNBA мир не заканчивается. Не знаю, как обстоят дела с нашей суперлигой прямо сейчас, но, например, в 2015 году ESPN сообщал, что Дайана Таурази не горит желанием возвращаться в североамериканскую лигу из УГМК. Потому что в Екатеринбурге ей платили порядка 1,5 миллиона долларов.

Звезды волейбола (и это мы говорим про женщин) имеют контракты на 300-500 тысяч евро в год. Суперзвезды (как раз аналоги Вяхиревой) — более миллиона. Так, турецкий «Вакыфбанк» в 2017 подписал китаянку Чжу Тин на 1,35 миллиона евро в год. Интересно, что, в отличие от мужчин, на фоне коллег никак не выделяются футболистки. Знаменитые американки Меган Рапино и Алекс Морган имеют контракты на 450 тысяч долларов в год, а у лидера — Карли Ллойд — 518 тысяч. Все это может показаться безумно смешным Александру Кокорину, который в «Фиорентине» получает 1,8 миллиона евро за сезон, практически не выходя на поле.