На третий десяток. «Чеховские медведи» — 21-кратные чемпионы страны

Подмосковная команда отстояла титул сильнейшей в России в невероятной битве с ЦСКА.

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Финал. Ответный матч

«Чеховские медведи» — ЦСКА — 27:21 (13:9)

Первый матч — 30:36

«Чеховские медведи» под руководством бессменного Владимира Максимова на тренерской скамейке доминируют в высшем свете российского гандбола с самого начала XXI века. Но давно уже очередной титул не давался им настолько тяжело.

Шесть дней назад в первом матче армейцы показали классный гандбол и выиграли — уверенно, по делу и с запасом в шесть мячей. Очень здорово выглядела атака ЦСКА, набросавшая действующим чемпионам 36 голов. Преимущество москвичей могло быть и больше, но чеховцы на последней секунде матча заработали семиметровый, реализованный Кириллом Котовым. Этот эпизод в итоге окажется одним из ключевых в серии.

Задача повышенной сложности

На размышления у Максимова и его штаба было не так много времени. И для чемпионства нужны были все имеющиеся резервы. Выбывшего надолго Александра Котова в строй вернуть было нереально, но вот возвращение Артема Кулака «Чеховские медведи» форсировали. И белорусский разыгрывающий тоже внес свой вклад в итоговый результат.

Конечно, наивно было бы ждать, что чеховцы сразу же ринутся вперед с шашками наголо. Первые минуты на площадке шла равная игра. ЦСКА не только не отставал от соперников, но и выходил вперед. К 12-й минуте счет был равным, и тут «медведи» предприняли первый рывок — они не давали сопернику забить больше семи минут, а сами положили четыре гола. Несколько впечатляющих спасений сделал вратарь Дмитрий Павленко — в итоге он проведет на площадке почти весь матч без замен и станет одним из главных героев финала. Вратари ЦСКА же не могли похвастать тем же — штаб Олега Ходькова менял Станислава Третынко и Дмитрия Кузнецова, но те на двоих сообразили только три сейва за 60 минут.

В атаке у «Чеховских медведей» выделялись Даниил Шишкарев, игравший и на краю, и на позиции правого полусреднего, Александр Ермаков, которого не останавливали даже болезненные удары, Евгений Дземин. А после броска Никиты Каменева в конце первого тайма хозяева максимально близко подобрались к решению задачи — «+5».

Украшение сезона

Перерыв характер игры особо не поменял. И спустя пять минут после начала второй половины еще один гол Каменева принес «Медведям» искомые «+6». Впрочем, это была лишь середина затяжного рывка чеховцев. Именно он стал решающим в матче — голы Павла Атьмана и Дмитрия Киселева разделили почти 10 минут, а соперники за это время довели преимущество до двузначного — 20:10!

Павленко в эти минуты был просто многоруким богом Шивой, вытаскивающим любые мячи, продолжали забивать Дземин и Каменев. И золотые медали, которые многие болельщики армейцев уже видели на своих любимцах, теперь оказались максимально близко к «медведям».

У ЦСКА еще были козыри в кармане. Киселев, который в прошлом матче был великолепен, а первый тайм провел с минимальной эффективностью, взорвался и за пару минут забросил три мяча подряд. А затем добавил еще два — армейцы выиграли девятиминутный отрезок со счетом 6:1 и вернули отставание в пять мячей, которое их устраивало.

За 10 минут до конца финал, по сути, начался заново. Хотя психологическое преимущество все-таки было на стороне «Чеховских медведей». ЦСКА удерживал нужный счет несколько минут, но потом голы Кулака и Каменева качнули чашу весов на сторону хозяев. Стоит также отметить, что при равенстве по итогам двух матчей чемпионом становился тот, кто больше забил в гостях, и этот фактор играл на руку «медведям». И теперь уже они держали отрыв в шесть-семь голов.

Развязка серии стала невероятно драматичной. За полторы минуты до конца армейцы благодаря Алексею Фокину вновь сократили разрыв до шести мячей, а затем отбились в обороне. Ходьков взял тайм-аут, команда разыграла комбинацию и вывела Игоря Сороку на открытый бросок за 10 секунд до конца. Но и тут свое веское слово сказал Павленко, выигравший решающую дуэль. Золото остается в Чехове.