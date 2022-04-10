ЦСКА взял титул в Краснодаре. Московский клуб впервые стал обладателем Кубка России

Девушки из армейского клуба победили в финале ростовчанок.

OLIMPBET «Финал четырех»

Кубок России. Женщины

Полуфиналы

«Звезда» — ЦСКА — 23:35 (10:16)

«Ростов-Дон» — «Кубань» — 31:28 (18:12)

Матч за 3-е место

«Кубань» — «Звезда» — 25:29 (12:16)

Финал

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 22:25 (12:12)

Стоит признать, что решение ФГР доверить проведение «Финалов четырех» Кубка страны хозяевам-дебютантам себя оправдало. И мужской в Буденновске, и женский в Краснодаре получились отличными и по организации, и по атмосфере. И победы для триумфаторов тоже оказались первыми — вслед за «Виктором» трофей выиграл женский ЦСКА.

Поскольку заключительные матчи регулярки чемпионата России все полуфиналисты сыграли еще 20-21 марта, на протяжении почти трех недель команды целенаправленно готовились к OLIMPBET «Финалу четырех». И очень стремились продемонстрировать свои лучшие качества.

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 22:25. ПГК ЦСКА

Полторы минуты до сенсации

ЦСКА отправился из Москвы на юг поездом еще во вторник. А по пути заглянул в Новороссийск, где побывал на экскурсии в грузовом порту и посетил грузовой терминал группы компаний «Дело». Ни долгая дорога, ни дополнительные активности не помешали команде в первом полуфинале разгромить подмосковную «Звезду». Дарья Дмитриева открыла счет только на исходе третьей минуты, но уже к середине первого тайма ЦСКА повел «+4». «Звезда» огрызалась, но армейский клуб только наращивал отрыв.

Во втором полуфинале сначала казалось, что борьбы тоже не будет. В южном дерби «Ростов-Дон» заметно превосходил «Кубань». Здорово выглядела Анна Вяхирева, шикарно играла вратарь Виктория Калинина, и к перерыву ростовчанки вели «+6». Но не стоит забывать, что весь матч гости проводили в восемь-девять полевых, а Вяхирева, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова играли почти без замен. В итоге после перерыва «Кубань» едва не сотворила чудо. Хозяйки дважды «засушили» грозных соперниц — на шесть минут и на семь. Отрыв дончанок сократился до одного мяча, и все решили очередная удачная атака Вяхиревой и спасение Анастасии Лагиной.

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 22:25. ПГК ЦСКА

Оборонительный акцент

Судя по этим играм, а также по победе «Звезды» в утешительном финале, фаворитом в борьбе за трофей должен был стать ЦСКА. К тому же предыдущая встреча команд, ознаменовавшаяся возвращением Вяхиревой и ее 11 голами, завершилась уверенной победой красно-синих.

В финале Кубка России поначалу действующие лица были те же: Вяхирева, Елена Михайличенко, Дарья Дмитриева. ЦСКА сразу попытался взять лидера соперниц под плотную опеку, а впереди задействовать габаритную линейную Драгану Цвийич, затерзавшую «Ростов-Дон» в прошлом матче. Обе задумки реализовать удалось — Вяхирева на время ушла в тень, а Цвийич забила, заработала семиметровый, да еще и в защите успевала отрабатывать.

К середине первого тайма москвички добыли отрыв в четыре гола, что восторженно приветствовали их многочисленные болельщики. Но «Ростов-Дон», торсида которого была не меньше, усилиями Манагаровой и Ярославы Фроловой почти настиг соперника. В эти минуты защита и вратари обеих команд выглядели заметно ярче нападения. На перерыв команды ушли при равенстве, и было очень интересно, как «Ростов-Дон» будет выглядеть с точки зрения «физики».

А тут еще в самом начале второго тайма южанки лишились Екатерины Зеленковой — она грубо сыграла против Дмитриевой и получила красную карточку. Одновременно с этим кураж поймала вратарь москвичек Полина Каплина — в одном из эпизодов Вяхирева не забила ей пенальти даже с двух попыток. Зато у «Ростов-Дона» стали проходить быстрые отрывы.

Время шло, игра продолжалась мяч в мяч. Все ближе была нервная концовка, в которой джокером у ЦСКА выступила Карина Сабирова. Именно ее три мяча в последней десятиминутке позволили красно-синим создать задел, который они успешно отстояли.

Семилетняя гегемония «Ростов-Дона» в Кубке России прервана!