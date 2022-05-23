Два ЦСКА, два результата. Чемпионы проиграли первые матчи финалов

Мужской ЦСКА победил в Москве, а женский — уступил в Ростове-на-Дону.

В российском гандболе пришло время решающих матчей чемпионата страны. Плей-офф подарил нам яркие матчи, но в итоге состав финальных пар и у мужчин, и у женщин оказался таким же, как и год назад. У сильного пола гегемонию «Чеховских медведей» вновь пытаются прервать игроки ЦСКА. А в женском турнире их одноклубницы обороняют добытый год назад титул от его прежних обладателей, клуба «Ростов-Дон».

Гандболисты ЦСКА с фанатами. ГК ЦСКА

Заявка на революцию

И «Чеховские медведи», и ЦСКА в финал добрались не без приключений. Подмосковная команда в полуфинале с петербургской «Невой» завершила второй матч ничьей и еще в первом потеряла одного из лидеров Александра Котова. Армейцы и вовсе на своей площадке проиграли «Пермским медведям» и прошли буквально по лезвию ножа, попав в золотую серию лишь за счет более крупной победы в первом матче. К тому же москвичи в регулярном чемпионате ни разу не победили чемпионов. Но у плей-офф всегда своя драматургия.

Встреча началась с двух мячей чеховцев, у которых выделялся Кирилл Котов, но хозяева быстро погасили порыв соперников. Главным образом усилиями Гастона Муриньо, забросившего три из первых четырех мячей ЦСКА. А к девятой минуте уже армейцы повели «+2», и на протяжении долгого времени игра балансировала на этой отметке. Тогда как последняя часть стартового тайма хозяевам удалась куда лучше.

Армейцы и бросали чаще, и в их воротах Станислав Третынко смотрелся предпочтительнее, чем его визави Дмитрий Павленко. ЦСКА, как хороший боксер, работал сериями, на каждый удар оппонента отвечая двумя, а то и тремя. И к перерыву отрыв достиг пяти мячей.

Сразу после выхода из раздевалки чеховцы рванули отыгрываться, у них включились дальние броски. Но армейцы на каждый выпад команды Владимира Максимова находили быстрый ответ. У «Чеховских медведей» по-прежнему зажигал Котов, у ЦСКА выделялся Дмитрий Киселев — оба они продолжали забивать один мяч за другим.

При этом время шло, а гостям никак не удавалось сокращать отставание. Более того, ЦСКА благодаря Киселеву и Павлу Атьману довел преимущество до восьми мячей. «Медведи» тасовали вратарей, но так и не нашли противоядия. Армейцы уверенно довели дело до победы 36:30, которую омрачило лишь повреждение Киселева, полученное незадолго до финальной сирены. Команда Олега Ходькова сделала серьезную заявку на чемпионство.

Анна Вяхирева (с мячом). ГК «Ростов-Дон»

Противостояние на Дону

В женских полуфиналах интриги было меньше, чем в мужских, и ведущие команды страны последних лет уверенно шагнули навстречу друг другу. Уступив арену в Москве одноклубникам, гандболистки ЦСКА отправились в Ростов на поезде.

То, что финал будет во всех смыслах боевым, стало понятно уже с самого начала — за девять минут команды, отчаянно отрабатывая в обороне, на двоих пропустили только четыре мяча! Шикарно проявляли себя вратари обеих команд, Анастасия Лагина и Анна Седойкина, да и вообще защита выглядела убедительнее нападения и у ЦСКА, и у «Ростов-Дона».

Кому точно удавалось выделяться в атаке в эти минуты, так это Анне Вяхиревой, забросившей трижды подряд и обеспечившей своей команде отрыв «+3». Можно сказать, что именно она и Лагина стали главными застрельщиками «Ростов-Дона». Впрочем, у ЦСКА нашелся ответ — сменившая Седойкину Полина Каплина с ходу отразила семиметровый, а затем сделала еще три сейва. Это помогло москвичкам подтянуться, но концовка тайма вновь осталась за «Ростов-Доном».

Отстававшим на четыре мяча красно-синим предстояло решить две задачи: как пробить Лагину, оставшуюся в воротах, и как сдержать Вяхиреву, за первый тайм в одиночку забившую столько же, сколько весь ЦСКА. Поначалу и то и другое удавалось не очень, перевес в какой-то момент даже достиг шести голов.

Середина второго тайма пошла как на качелях. Вдруг как по мановению волшебной палочки гости забросили четыре подряд за очень короткий отрезок времени. Но не успели порадоваться, как «Ростов-Дон» ответил тремя попаданиями Миланы Таженовой и восстановил статус-кво. ЦСКА нашел лидера атак в лице Елены Михайличенко, хотя каждый гол все равно давался команде тяжело.

Тогда как ростовчанки под предводительством Вяхиревой порхали над площадкой и творили, создавая задел на ответную встречу. Еще одним героем встречи стала второй вратарь «Ростов-Дона» Галина Габисова, которой гости не забили четыре пенальти. 27:22, и в воскресенье нас ждет невероятный матч в Москве.