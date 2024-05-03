ЦСКА сделал первый шаг к выходу в финал Суперлиги
ЦСКА на выезде был сильнее «Пермских медведей» в первом полуфинальном матче Суперлиги 32:29.
Итоги встречи прокомментировал правый крайний армейцев Дмитрий Чернецов.
«Противостояние ЦСКА и «Пермских медведей» — это всегда жестко. Очередная встреча не стала исключением, были стычки, столкновения, но хорошо, что обошлось без травм. В целом на стадии плей-офф все игры напряженные, у нас нет права на ошибку. Мы могли увезти из Перми большее преимущество, чем в три мяча, но имеем то, что имеем. Были недочеты, которые стоит исправить перед ответной встречей», — сказал Чернецов.
Ответный полуфинальный матч Суперлиги между ЦСКА и «Пермскими медведями» состоится 8 мая в Москве.
Александр Акимов
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