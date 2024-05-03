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Сегодня, 11:40

ЦСКА сделал первый шаг к выходу в финал Суперлиги

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ЦСКА обыграл «Пермских медведей» в первом полуфинальном матче Суперлиги.
Фото Александр Хазов

ЦСКА на выезде был сильнее «Пермских медведей» в первом полуфинальном матче Суперлиги 32:29.

Итоги встречи прокомментировал правый крайний армейцев Дмитрий Чернецов.

«Противостояние ЦСКА и «Пермских медведей» — это всегда жестко. Очередная встреча не стала исключением, были стычки, столкновения, но хорошо, что обошлось без травм. В целом на стадии плей-офф все игры напряженные, у нас нет права на ошибку. Мы могли увезти из Перми большее преимущество, чем в три мяча, но имеем то, что имеем. Были недочеты, которые стоит исправить перед ответной встречей», — сказал Чернецов.

Ответный полуфинальный матч Суперлиги между ЦСКА и «Пермскими медведями» состоится 8 мая в Москве.

Александр Акимов

ГК ЦСКА
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