Вяхирева вернулась, но ЦСКА победил. Поединок грандов нашего гандбола

В центральном матче OLIMPBET Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» и обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

Чемпионат России. Женщины

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 34:30 (21:17)

Ц: Дмитриева (9), Цвийич (8)

Р: Вяхирева (11), Фролова (6)

Новая встреча двух российских грандов была обязана стать событием. Как для болельщиков, так и для игроков. Так и вышло.

Регулярка подходит к концу. С отрывом возглавляющие таблицу ЦСКА и «Ростов-Дон» в нынешнем чемпионате встречались уже трижды. В сентябре и ноябре сильнее оказывались южанки. Но у всех в памяти, конечно, игра третьего круга. «Ростов-Дон» тогда просил перенести матч из-за нескольких случаев заражения коронавирусом, получил отказ и выставил на площадку резервисток, разгромленных основой армейского клуба. Теперь же командам предстояло в очной борьбе рассчитаться на первого-второго перед стартом плей-офф.

Возвращение Вяхиревой

С момента последней встречи соперников многое поменялось. И в составах, и даже на тренерских скамейках. Из ЦСКА за последние недели ушли словенка Ана Грос и датчанка Катрин Хейндаль, зато состав команды пополнила игрок сборной России Валерия Маслова.

Ростовская команда недосчиталась француженки Грас Заади, украинки Виктории Борщенко, шведки Анны Лагерквист. А также главного тренера Пера Юханссона. При этом в заявку вернулась бразильянка Эдуарда Аморим.

Но главное — в состав на игру попала Анна Вяхирева! Напомним, что она, как и другой лидер российской национальной команды Дарья Дмитриева, приостановила карьеру после Олимпиады в Токио. Но если разыгрывающий ЦСКА вернулась на площадку в декабре, то Вяхирева не играла более полугода.

Накануне игры довелось пообщаться с многоопытным Евгением Трефиловым. На вопрос о раскладах прославленный тренер ответил, что отдает предпочтение ЦСКА. И даже козырь в лице Вяхиревой его не смутил — по словам Трефилова, на Анне не может не сказаться долгое отсутствие игровой практики. Да и вообще, одна гандболистка, даже самая звездная, игру команды не делает. Трефилов как в воду глядел.

Именины Цвийич

Вяхирева вышла в стартовом составе. И, как и раньше, играла главную роль в атаках «Ростов-Дона». Полезной была и появившаяся в середине первого тайма Аморим. Хотя и у ЦСКА были свои джокеры. В декабре армейский клуб взял четвертого линейного — а теперь Драгана Цвийич в основе. Сербка, еще и отмечавшая день рождения, выглядела в дебюте матча очень здорово, продавливая соперниц и доставляя много неприятностей Анне Сень.

Еще одна особенность первой половины — доминирование атаки над вратарями. Оба тренера меняли стражей ворот, но броски нападающих были настолько выверенными, что четыре голкипера в совокупности пропустили 24 раза подряд! Черную серию прервала только ростовчанка Виктория Калинина на 20-й минуте. Но тут же получила гол в пустые ворота, не успев в меньшинстве замениться после потери мяча.

Чуть позже та же Дмитриева довела преимущество красно-синих до «+4». Закономерно, потому что ЦСКА в первом тайме был сильнее. «Ростов-Дон» пытался отвечать ударом на удар, использовать скорость, но гости совершали гораздо больше потерь.

После перерыва вратари стали действовать лучше, хотя эффективность атак с обеих сторон оставалась в районе 80 процентов. Ростовчанки теперь оборонялись плотнее, но ошибались не меньше. Это и мешало приблизиться к ЦСКА, который за 10 минут увеличил отрыв до шести мячей, а потом и до семи. Шикарно играла Дмитриева, продолжала феерить Цвийич — тогда как Вяхирева устала и ненадолго отправилась перевести дух.

Впрочем, и возвращение 13-го номера «Ростов-Дона» особо ничего не изменило. ЦСКА довел дело до справедливой победы и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Теперь ждем новой встречи этих команд уже в плей-офф.