Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Новости   //    Гандбол   //    Россия

Бодниева останется на посту главного тренера женской сборной России по гандболу

12:00
Теги:

Главе федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью по итогам чемпионата мира в Испании заявил, что главный тренер нашей команды Людмила Бодниева сохранит свой пост. Формально россиянки не выполнили задачу попадания в Топ-4, проиграв Норвегии в четвертьфинале.

«С точки зрения ведения игры к тренеру нет никаких вопросов, — отметил Шишкарев. — Она проявляла эмоции в нужные моменты, всегда проявляла свой стойкий дух. Во время тайм-аутов очень толково все объясняла девчонкам. В общем, на мой взгляд, нами был сделан абсолютно правильный выбор. Конечно, мы доверяем такому специалисту. Бодниева умеет выстраивать отношения с игроками и с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с командой растет очень профессиональный, мощный гандбольный тренер. И само собой, нет никаких оснований пересматривать наши отношения, она будет работать дальше.

Что скрывать, вы сами знаете, сколько у нас было оппонентов идеи назначить женщину на должность главного тренера сборной. А получился вполне боеспособный коллектив, с которым приятно общаться и который ведет себя очень адекватно. С ними по-человечески очень комфортно!".

Полностью интервью Сергея Шишкарева читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
В СФ оценили предложение сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными
1
0
Реклама