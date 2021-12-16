Бодниева останется на посту главного тренера женской сборной России по гандболу

Главе федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью по итогам чемпионата мира в Испании заявил, что главный тренер нашей команды Людмила Бодниева сохранит свой пост. Формально россиянки не выполнили задачу попадания в Топ-4, проиграв Норвегии в четвертьфинале.

«С точки зрения ведения игры к тренеру нет никаких вопросов, — отметил Шишкарев. — Она проявляла эмоции в нужные моменты, всегда проявляла свой стойкий дух. Во время тайм-аутов очень толково все объясняла девчонкам. В общем, на мой взгляд, нами был сделан абсолютно правильный выбор. Конечно, мы доверяем такому специалисту. Бодниева умеет выстраивать отношения с игроками и с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с командой растет очень профессиональный, мощный гандбольный тренер. И само собой, нет никаких оснований пересматривать наши отношения, она будет работать дальше.

Что скрывать, вы сами знаете, сколько у нас было оппонентов идеи назначить женщину на должность главного тренера сборной. А получился вполне боеспособный коллектив, с которым приятно общаться и который ведет себя очень адекватно. С ними по-человечески очень комфортно!".

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