Президент Федерации гандбола России — о поражении в четвертьфинале чемпионата мира в Испании, первой женщине-тренере сборной, возвращении Вяхиревой, любимом «Спартаке» и фильме о Черенкове.

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью сразу после вылета нашей сборной в четвертьфинале ЧМ-2021 от Норвегии оценил итоги турнира для нашей молодой команды и ее нового главного тренера Людмилы Бодниевой — первой женщины-тренера в истории женской сборной России; рассказал о перспективах возвращения в национальную команду Анны Вяхиревой и других спортсменок, по разным причинам взявших паузу в карьере после Олимпиады в Токио; высказал мнение о последних переменах в любимом им футбольном «Спартаке» и прокомментировал новости о задуманном им фильме про Федора Черенкова.

Юлия Манагарова. Фото AFP

Против норвежек банально не везло

— Я очень горжусь этой командой, ее тренерским штабом и тем, как сборная сыграла на чемпионате. Она могла добиться и большего, если бы не формула проведения чемпионата, которая была изменена в сентябре по непонятным причинам одним специалистом, отвечающим за проведение соревнований в Международной федерации гандбола. По этому поводу уже высказывались многие руководители федераций... Послушайте, не бывает, чтобы в одной части турнирной сетки собирались все сильнейшие: все четыре полуфиналиста Олимпийских игр, шесть из восьми четвертьфиналистов, действующие чемпионы мира... В то время как в другой части играет Дания, а также такой набор команд, как Корея, Конго, Китай и другие сборные. Вы слышали, что помимо случая с Камеруном сбежала из сборной еще и девушка из Ирана? Давайте дальше доводить дело до абсурда?!

А за нашу команду абсолютно не стыдно! Девчонки боролись, просто выше головы прыгнуть не смогли. Плюс против норвежек банально не везло. Обстучали весь каркас ворот. Объективно надо признать и то, что не сыграли должным образом вратари. Обидно за Каплину и Лагину — если бы чуть больше выручали, счет был бы другим. В остальном видны были бойцовские качества и желание биться. Причем безо всяких истерик, ненужных эмоций, взаимных обвинений и обид друг на друга.

Через три года на Играх в Париже половина сборной Норвегии вряд ли сыграет. А наши девчонки будут в самом соку. Если не брать в расчет формулу турнира, мы бы точно выполнили задачу и были бы в полуфинале. Поздравить команду, конечно, не могу, ведь формально мы только в топ-8. Но мне за сборную, еще раз повторю, не стыдно! Горжусь тем, как вела себя Людмила Валерьевна Бодниева и весь ее тренерский штаб. В такую команду можно только верить, ее нужно любить и поддерживать!

Особенно понравились отношения между девчатами. Вы просто посмотрите, как они болели друг за друга, как вели себя на лавке, как пытались друг друга поддержать. Это дорогого стоит. Значит, в сборной есть настоящий, сильный коллектив. Только теперь этот коллектив должен вырасти.

Давайте скажем прямо: у нас, по сути, два ребенка играют — Михайличенко и Скоробогатченко. Объективно, это же совсем еще юные девчонки, которые теоретически могли бы играть за молодежный состав, но уже являются лидерами, игроками основного состава сборной большой и великой страны. А как края наши сыграли? Были же просто уникальные моменты, это временами выглядело так красиво!

Людмила Бодниева. Фото AFP

Бодниева будет работать дальше

— С учетом ваших комплиментарных отзывов главный тренер Бодниева продолжит работу? Ее контракт будет продлен?

— У нас контракт в принципе заключен на олимпийский цикл — до Олимпиады в Париже 2024 года. С точки зрения ведения игры к ней нет никаких вопросов. Она проявляла эмоции в нужные моменты, всегда проявляла свой стойкий дух. Во время тайм-аутов очень толково все объясняла девчонкам.

В общем, на мой взгляд, нами был сделан абсолютно правильный выбор. Конечно, мы доверяем такому специалисту. Бодниева умеет выстраивать отношения с игроками и с коллегами по тренерскому штабу. Вместе с командой растет очень профессиональный, мощный гандбольный тренер. И само собой, нет никаких оснований пересматривать наши отношения, она будет работать дальше.

Что скрывать, вы сами знаете, сколько у нас было оппонентов идеи назначить женщину на должность главного тренера сборной. А получился вполне боеспособный коллектив, с которым приятно общаться и который ведет себя очень адекватно. С ними по-человечески очень комфортно!

— А есть специфика в работе Бодниевой по сравнению с тренерами-мужчинами, ее предшественниками?

— Разница большая. Спокойствие, хладнокровная реакция на любую ситуацию. Четкое понимание того, что ты хочешь донести игрокам. Очень много индивидуальных бесед. Насколько знаю, Людмила Валериевна тратит все свое свободное время на то, чтобы либо общаться по вопросам тактики предстоящего матча, либо на то, чтобы пытаться почувствовать каждую девочку.

Также она стремится четко понимать физическое состояние игроков, детально общается с докторами — может, не может, на что рассчитывать? Девчонки у нас нередко боевые, залихватские. Что-то болит — они не говорят. Бодниева через доктора: шепни-ка мне, как там все на самом деле? Очень вдумчивая. Все, что вижу, меня приятно удивляет. Молодая женщина, совсем недавно закончившая играть, обладает такой глубиной понимания процессов в тренерском деле.

И самое главное — психология взаимоотношений. Вы понимаете, что в коллективных видах спорта очень важно чувствовать внутренний нерв команды и в какой-то степени формировать его. У нее это очень здорово получается. Это не через нахрап, не через крик, не через мат, а через сердце. Причем, подчеркиваю, без заигрывания, без раздачи лишних авансов и комплиментов. Она каждому дает реальную оценку и при этом пытается из каждого выжать лучшее и внушить уверенность в себе. Такого не было ни у ее предшественника, ни у других тренеров, которых я видел во главе сборной. Искренне говорю: пока мы очень довольны.

Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Надеюсь, что Вяхирева начинает скучать по гандболу

— После победной для нас Олимпиады в Рио мы тоже проиграли норвежкам на чемпионате мира-2017 в 1/4 финала, но тогда поражение было очень чувствительное — 17:34. Сейчас проиграли достойнее.

— Да, тут боролись, и при счете «минус 2» был шанс поддавить норвежек. И хотел бы со стороны поделиться своим наблюдением: очень мало сыграла Милана Таженова. Мне казалось, что у нее очень много сил и спортивной злости, она могла принести больше пользы в защите и в нападении. На ее игру было приятно смотреть, я снимаю перед ней шляпу. А некоторые девчонки переигрывали: было видно, что некоторые уставали, ротация могла быть более смелой и частой. Но смотреть игру со скамейки — одно, а с трибуны или с экрана — совсем другое.

— Возможно ли возвращение в сборную Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Ксении Макеевой? Насколько это будет необходимо команде для того, чтобы совершить скачок в плане результатов?

— Дарья уже работает в общей группе, и если бы она была сейчас в составе, то команда была бы совсем другой. Вы же понимаете, что нам не хватало одного защитника: Лену Михайличенко буквально измучили, она настолько уставала в обороне, что не сумела показать всех своих прекрасных качеств в нападении. Ей просто не хватало сил.

Что касается этих трех гандболисток и Полины Ведехиной, то почему мы должны их вычеркивать? Думаю, через полгода они вернутся. Дай бог, чтобы у Ксюши Макеевой все благополучно разрешилось. Кстати, я по-прежнему навязываюсь ей в крестные отцы. К чемпионату Европы у нас будет уже совершенно другая команда, и те девочки, которые сейчас начинают играть, в том числе и Ксения Закордонская, будут расти на фоне более мастеровитых партнерш.

— А вы с Аней Вяхиревой на связи?

— Да, но подробностей ее жизни рассказывать не имею права. Очень надеюсь, что она действительно начинает скучать по гандболу. Перед нами есть пример Даши: она вернулась к тренировкам с невероятным желанием. Видно, что она хочет играть. И за свой клуб ЦСКА, и за сборную России, безусловно.

Сергей Шишкарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» заслуживает тренера, которого уважают в футбольном мире

— Параллельно с гандбольным матчем произошло футбольное событие — сняли Руя Виторию с поста главного тренера «Спартака». Как вы относитесь к перестановкам в тренерском штабе клуба, за который болеете?

— Отношусь с пониманием и исключительно как спортивный менеджер. Вы знаете о моей симпатии к московскому «Спартаку». Мне очень обидно за клуб. Кредит доверия, который был дан этому тренеру, абсолютно очевидно исчерпан. Поэтому его отставка была предрешена. Другое дело — не совсем понимаю, как управляется клуб, кто принимает такие решения, какие задачи ставят перед тренером. Сейчас мы ожидаем итальянского специалиста. Мне очень понравилось... не то что понравилось, но я обратил внимание, как на телеканале «Матч ТВ» было интервью и попытка разобраться, кто же возглавит «Спартак». И какой-то русскоговорящий комментатор с Апеннинской земли говорил: «Я не могу комментировать возможности и перспективы этого тренера, потому что его здесь в Италии никто не знает».

Я понимаю, когда приходил Лучано Спаллетти, Невио Скала, Роберто Манчини или еще кто-то, но когда приходит человек, которого даже в Италии не знают... Я думаю, что «Спартак» с бюджетом и с такой всенародной поддержкой, с такой любовью к этой команде заслуживает другой участи, заслуживает другого тренера. Заслуживает того человека, которого уважают в футбольном мире, который придет и во всяком случае своим именем, своим авторитетом и своим профессионализмом может повести абсолютно адекватный и классный состав нынешнего «Спартака» на совершенно другие позиции в российском чемпионате и в тех турнирах, где «Спартак» будет принимать участие. А Витории — спасибо и, как говорится, обригадо. «Будем в контакте». На самом деле странный дядька, хотя очень симпатичный, внешне очень приятный, зажигалочка. Но не совсем того уровня, который должен работать с такой командой. Хотя, может быть, есть огромное количество внутренних факторов, которых я не знаю. Со стороны сложно судить и делать какие-то глубокие выводы. Я, например, не очень понимаю, как организована структура управления клубом и какое влияние имеет главный тренер, какой он имеет мандат доверия от акционеров.

— У вас есть идея съемок фильма о Федоре Черенкове. Можете рассказать подробнее?

— Тут порядок действий следующий. В январе мы входим в стадию уже не обсуждения, а съемок и продакшена фильма о гандболе с условным названием «Золото ручной работы». Практически определен актерский и режиссерский состав. Как только этот фильм будет запущен в работу, планируем заняться синопсисом следующего кино — о судьбе нашего всенародного любимца. Я даю честное слово: для меня как для человека, который вырос на Федоре Черенкове, принципиальный момент, что мы сделаем достойную внимания всей страны картину. Думаю, что активная работа над ней начнется с марта, с весны будущего года.