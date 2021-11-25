ЦСКА обыграл «Динамо-Сунгуль»

ЦСКА в матче чемпионата России обыграл «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области (31:29). Итоги матча подвел игрок красно-синих Сергей Иванов.

— По сравнению с тем, что мы можем, сыграли мы на этой выездной игре не очень хорошо, — сказал Иванов. — Прежде всего, чтобы больше не подпускать соперника так близко, надо решить проблемы в защите. Семнадцать пропущенных мячей в первом тайме — это очень много. О «Динамо-Сунгуль» могу сказать, что команда усердная. Видно, что готовилась к встрече с нами после предыдущего совместного матча. Тогда нам удалось выиграть девять мячей, а сейчас только два. Ребята навязали нам хорошее соперничество.

На мой взгляд, основной момент, над которым нам надо работать — пробелы в защите. Тем более, что впереди нас ждут серьёзные игры и непростые соперники. А так, победа есть победа. Мы знали, что просто так выиграть не получится, приложили тоже не мало усилий. Но, как говорится, свои два очка забрали.