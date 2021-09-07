Президент федерации гандбола России — о смене тренера в женской сборной, здоровье Трефилова и съемках фильма о победе на Играх в Рио .

За месяц до выхода женской сборной России из отпуска после Олимпиады в Токио в команде меняется руководство. Контракт с тренером Алексеем Алексеевым решено не продлевать. Сборную возглавит другой специалист, имя которого будет названо в ближайшее время. Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поблагодарил Алексеева за работу, а также за серебряные медали Игр-2020 и рассказал, в каком направлении команда будет двигаться дальше.

Алексей Алексеев и Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Уход

— Почему Алексей Алексеев, под руководством которого наши гандболистки завоевали серебро на Олимпиаде в Токио, покинул свой пост?

— 31 августа у Алексеева закончился контракт. Мы уведомили тренера, что он не будет продолжать работу со сборной. Команду ждет серьезное омоложение, она обновится на две трети. Поэтому хотим пригласить более молодого специалиста, настроенного на применение современных методик, на взаимодействие с комплексной научной группой. Ищем «зажигалочку».

Есть несколько кандидатов, в том числе иностранцы. Но я бы предпочел видеть на этом посту российского тренера. Дедлайн по решению — 29 сентября, когда состоится исполком ФГР. Тогда объявим и расширенный состав сборной, и имя главного тренера. Но если вдруг не успеем окончательно договориться, отборочные матчи Евро-2022 и, возможно, чемпионат мира в Испании команда проведет с исполняющим обязанности. На данный момент такой вариант нельзя исключать.

— Почему иностранец вас не устраивает?

— Тут проблема в чем — зарубежные тренеры, приезжавшие в Россию, может, и неплохо работали с самой сборной, но к ним всегда выдвигалось дополнительное требование — подготовка тренерского резерва. Они этого не делали. Наоборот, пытались сохранить в секрете свое ноу-хау. Заниматься воспитанием тренерских кадров в России, делиться опытом никто из них не хотел.

— Главная ваша претензия к Алексееву?

— Начнем с того, что сборную он принял в сложный период. Оказался между Трефиловым и испанцем Амбросом Мартином, тоже сильным специалистом. Нетрудно представить, насколько непросто было Алексееву. В Токио он привел команду к серебряным медалям, за это мы ему очень благодарны. Но меня резануло, что после Игр тренер сборной высказал в интервью два противоречащих друг другу тезиса.

— Это каких же?

— Сначала заявил, что готов остаться на посту. А потом добавил, дескать, для этого звездного состава тренерский штаб недостаточно авторитетен. Вообще психологическое состояние коллектива на Олимпиаде в Токио оставляло желать лучшего. В силу огромного количества факторов команда не была такой дружной, как в Рио. На заседании исполкома я сказал, что отныне все будет по-другому.

— То есть?

— Игроков нужно селить на сборах не по принципу «подружка с подружкой». А так, чтобы рождались иные коммуникации. Чтобы сильный поддерживал слабого. Чтобы была взаимовыручка. Из подобных мелочей все и складывается. Теперь о конкретных претензиях, которые можно было бы адресовать штабу сборной.

— Так-так.

— После финала Даша Дмитриева и Аня Вяхирева, наши ведущие гандболистки, сказали, что одна из них не бежала, а другой не хватило сил. Напрашивается сравнение с победной Олимпиадой-2016. В Токио в общей сложности они провели на площадке шесть с лишним часов — по этому показателю в российской сборной им абсолютно нет равных. Но! Аня отыграла на 80 минут больше, чем в Рио. Даша — на 60. Плюс надо учитывать, что обе стали на пять лет старше. А где же ротация? Ведь есть Катя Ильина — MVP минувшего чемпионата России. Однако в Токио она сыграла на час меньше, чем в Рио. Тоне Скоробогатченко здесь отвели совсем мало времени — лишь 95 минут.

Если бы в матчах, в которых выигрывали с хорошим разрывом, когда уже не было никакого риска, Вяхирева, Дмитриева и Полина Кузнецова получили передышку, на финал им бы точно хватило сил. Ту же Кузнецову, которая сетовала на усталость, могла спокойно заменить Полина Горшкова. Она смотрелась не хуже — но отыграла почему-то на Олимпиаде в три раза меньше, чем ее более опытная тезка и коллега по амплуа.

Другой момент. В Токио мы полностью повторили парижский финал чемпионата Европы. Когда соперник выключил обессилевшую Вяхиреву и сыграл персонально с Дмитриевой. А план Б у нас отсутствовал! Надо было рисковать, менять Вяхиреву, выпускать свежих игроков — Горшкову, Скоробогатченко, Ильину...

Алексей Алексеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Критика

— После поражения в финале Олимпиады-2020 гандболистки критиковали Алексеева, жаловались на сумасшедшие нагрузки.

— Претензии девочек необоснованны. На исполкоме по итогам разбора и анализа не осталось никаких сомнений в компетентности комплексной научной группы, работавшей с командой. Данных, которые позволяли бы усомниться в этом, нет. Я уже выучил наизусть разные термины. Узнал, что такое аэробные и анаэробные возможности, расщепление жиров, как утилизируется лактат... Когда выводы научной группы накладываешь на события, происходившие в Токио, сразу все становится понятно. Так что не нужно из умных людей делать идиотов.

С одной стороны, наши девочки как сильные личности и великие игроки хотят помыкать тренером. Мол, сами знаем, как лучше сыграть. А с другой — устами Анны Сень теперь говорят, что «у нас не было тренера». Определитесь, кто вам нужен — чудак, который форму сторожит, или лидер?! А то сами себе противоречите...

Несколько дней назад у меня состоялся откровенный разговор с гандболистками сборной. Я высказал замечания по поводу их публичных выступлений. Объяснил, что можно говорить журналистам, а что должно оставаться внутренней кухней. Мне кажется, мы друг друга поняли. Сошлись на том, что эмоции надо оставить в прошлом и дальше идти одной командой.

— Самое неожиданное, что услышали от игроков в тот день?

— Для меня очень приятным сюрпризом стал пост Кузнецовой в Instagram по итогам встречи. Это не срежиссировано, я ни о чем Полину не просил. К критике отношусь спокойно. Только хамства не потерплю. Через неделю после возвращения с Олимпиады младшая дочь спросила: «Папа, почему тебя в интернете поливают?» А я и не в курсе. Начал изучать, что же обо мне пишут.

— И?

— В чем моя принципиальная позиция? Не хочу, чтобы люди, которые в интернет-комментариях кроют кого-то матом, называют мерзавцем, негодяем и отщепенцем, оставались безнаказанными. Это не оценочные суждения, а конкретные оскорбления. За которые можно привлечь к административной ответственности.

— Понимаю вас.

— Впрочем, я-то переживу. Но что мне своим детям говорить? Они же всё читают, пропускают через себя. На той встрече с игроками я им честно об этом сказал. Вскоре Полина опубликовала теплый пост в Instagram, отметила, сколько я сделал для гандбола, как девчонки меня ценят. Был тронут.

— Вы не скрывали, что призовые от федерации за медали на Олимпиаде-2020 будут выше, чем от государства. Сейчас готовы огласить цифры?

— Нет. Договорились с девчонками не афишировать сумму. Замечу лишь, что это премия не от федерации, а от меня лично. Как от мецената.

— Переформулирую. За серебряные медали спортсменам полагается по 2,5 миллиона рублей. Гандболистки получили больше?

— В разы! Но не по двадцать миллионов...

Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вяхирева

— Как восприняли решение Вяхиревой приостановить карьеру?

— Она еще год назад просилась в декретный отпуск. Мы уговорили ее подождать. Сезон для Ани сложился непросто, преследовали травмы. Тем не менее на сборах, превозмогая боль, пахала от и до, даже не думала сачковать. Она великая спортсменка и очень сильный человек. Я ей верю на сто процентов, в ее словах нет никакого лукавства. Вяхирева всегда говорит правду. Сейчас взяла паузу в карьере, поскольку хочет стать мамой. Дай бог, чтобы все получилось. С удовольствием погуляем на крестинах ее ребенка.

— К Парижу-2024 Вяхирева вернется?

— Обещала. Уверен, так и будет.

— А что с Дмитриевой?

— Не забывайте — она до сих пор играет с разорванным задним «крестом»! Это подвиг. Между прочим, исходя из статистики, в Токио Даша выглядела даже лучше, чем в Рио. Имею в виду и забитые мячи, и передачи, и действия в защите.

— Как же она с такой травмой-то играет?!

— Чтобы помочь сборной на Олимпиаде, не пошла на операцию, закачала ногу в клинике Эдуарда Безуглова. У Даши сильный мышечный каркас, за счет которого и держится сустав. В принципе, с разорванным задним «крестом» можно доиграть до конца карьеры. А сейчас Даше надо просто дать паузу. Пускай отдохнет. Кстати, сравните сборные Норвегии и России...

— Вы о чем?

— У каждой нашей гандболистки минимум по одному наколеннику, а то и по два. У норвежек этого нет.

— Объяснение?

— В основном все беды из детства. Ошибки в тренировочном процессе, чрезмерные нагрузки... Елена Реуцкая, руководитель комплексной научной группы, говорит, что в женской сборной России лишь два игрока обладают правильной техникой бега. В подготовке юных гандболистов нужно многое менять. Сегодня без грамотного медицинского и научного сопровождения большой спорт немыслим.

Евгений Трефилов. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Трефилов

— По слухам, в разгар Олимпиады рассматривался вариант экстренного привлечения Трефилова к работе в сборной.

— Выдумки. Мы даже технически не могли это сделать. Есть соответствующая заявка, форма аккредитации... Но самое главное — у Трефилова ворох медицинских противопоказаний. Высокие психоэмоциональные нагрузки ему переживать нельзя. А он щадить себя не умеет, после игры очень долго отходит. Порой настолько прибит, что на него страшно смотреть. Когда в Токио зашел к Трефилову в номер, увидел на журнальном столике гору лекарств. Прямо целая аптека!

— Ох.

— Я его берег, посылал за ним самолеты, спасал от коронавируса, который для него вдвойне опасен... И что, бросить Трефилова в эту топку?! Разве я могу рисковать его здоровьем? Если, не дай бог, случится трагедия — что мне скажут дети Евгения Васильевича, внуки, весь гандбольный мир? Я Трефилова искренне люблю и уважаю, для меня он как старший брат. Своими руками его на тот свет не отправлю!

— Россия подала заявку на проведение женского Евро-2026. Конкурентов много?

— Только один — объединенная заявка Дании, Норвегии и Швеции. Но у нас хорошие шансы заполучить турнир. Все решится в ноябре на исполкоме ЕГФ.

Фильм

— Ну и напоследок — о съемках фильма, посвященного победе нашей сборной на Олимпиаде в Рио.

— Сценарий написал Олег Маловичко. Уже все готово, осталось определиться с финалом. Есть пять вариантов. Пока спорим, ищем компромисс. Здесь нужно совместить эмоции, фактуру, маркетинг и будущее восприятие картины. Например, то, что нравится мне, не устраивает профессионалов, которые говорят, что фильм о гандболе рискует превратиться в мыльную оперу. Вообще в сюжет вплели огромное количество классических приемов. Любовь и ненависть, подлость и благородство, допинг, преодоление, семейные конфликты... Настоящий блокбастер!

— Когда премьера?

— Не позже осени 2023-го. Следующий год будет очень напряженным. Поскольку Олимпиада летняя, с мая по октябрь необходимо снять сцены и в Рио, и в Новогорске. Важно подобрать актрис, умеющих играть в гандбол. Либо гандболисток сделать актрисами. Что тоже не исключено. Почему бы Полине Кузнецовой, завершившей выступления за сборную, не сыграть саму себя? Я уже предупредил девчонок, что от них требуется письменное согласие на использование оригинальных имен. Если вдруг кто-то откажется, придется менять фамилии. Вместо Анны Сень будет условно Света Лень.

— Кто же сыграет Трефилова?

— Надеюсь, это будет один из лучших российских актеров. По этическим соображениям назвать имя пока не могу. Режиссер тоже еще не утвержден, ясность наступит в течение ближайшего месяца.