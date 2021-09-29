Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе

В среду в российском гандболе состоялось сразу два важных события — две ведущие женские команды страны разыграли Суперкубок, а исполком ФГР принял ряд важных решений.

Как и год назад, в матче за Суперкубок России сошлись московский ЦСКА и «Ростов-Дон». Вот только на этот раз у их встречи было одно важное обстоятельство — на этот раз на площадку в качестве чемпионок страны вышли столичные гандболистки.

Снова «Ростов-Дон»

Хотя вспоминать прошлый сезон уже нет особого смысла — составы сильно изменились. Например, решили взять паузы в карьере после серебра Игр в Токио признанные лидеры сборной России Анна Вяхирева из «Ростов-Дона» и Дарья Дмитриева из ЦСКА.

Также пропускала матч за Суперкубок ростовчанка Ксения Макеева. Зато оба клуба укрепили составы — в числе армейских новичков выделялись словенка Ана Грос, а также Виктория Шамановская и Карина Сабирова, в «Ростов-Доне» появились вратарь Анастасия Лагина, правый крайний Екатерина Левша и левый полусредний Эдуарда Аморим, пять раз выигрывавшая Лигу чемпионов.

В новом чемпионате страны команды уже встречались, и в Ростове хозяйки уверенно победили. С преимуществом южанок начался матч и сейчас. Юлия Манагарова открыла счет, и после этого преимущество гостей начало быстро расти — 3:1, 5:2, 7:3. К середине тайма оно достигло «+5». Армейской команде удалось переломить игру — в воротах появилась и встала стеной Анна Седойкина, а в поле стала солировать Грос, которая реализовала семиметровый и завершила атаку с ходу. Но вскоре словенка повредила бедро и ушла с площадки.

Первый тайм закончился со счетом 12:11 в пользу южанок. Но игрокам и штабу «Ростов-Дона» было над чем подумать — за вторые 15 минут встречи команда забила всего два гола. По инерции ЦСКА после перерыва даже вышел вперед. Но южанки тут же сделали рывок и добыли отрыв в два мяча. В эти минуты бесподобна была Грас Заади, и забивавшая, и отдававшая партнершам.

Хотя списывать хозяек было рано — усилиями Екатерины Ильиной и Полины Ведехиной они сравняли счет, а бросок Сабировой вывел их вперед во второй раз в матче. И снова ненадолго — Манагарова и Заади повели «Ростов» за собой, ЦСКА отвечал семиметровыми Ильиной. Напряжение сохранялось до последних моментов, и в итоге решающим стал бросок Аморим за две секунды до конца — 25:23.

От сезона до пяти

Центральной темой исполкома ФГР стало нашумевшее дело о ставках. Напомним, что молодежная сборная U-19 на недавнем чемпионате Европы заняла 15-е место из 16 участников, проиграв шесть матчей из семи. Но чуть позже выяснилось, что внутри команды существовала группа гандболистов, которая играла на ставках, добиваясь нужных результатов и статистических показателей.

Скандал вышел очень громким, а точка в нем была поставлена в среду, когда исполком утвердил длительные дисквалификации для виновных.

— Максим Найдунов, Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев и Александр Морозов дисквалифицированы на пять лет, Никита Гоголев и Максим Ермолин — на два года, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов — до 30 июня 2022 года, — огласил решение генеральный директор ФГР Лев Воронин. — Сроки наказания разные потому, что некоторые игроки пошли нам навстречу и сотрудничали с расследованием, ничего не скрывая.

По словам Воронина, прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не установлено. Хотя вины со специалистов это не снимает, они должны были заметить странности еще на месте и предпринять меры. В итоге выступление команды признано неудовлетворительным, главный тренер Виталий Иванов покинул свой пост.

А глава национальной федерации Сергей Шишкарев добавил, что будет добиваться открытия уголовного дела по этому вопросу — заявление уже написано и подано в правоохранительные органы.

— Конечно, у нас помимо решения просмотровой комиссии есть и другие факты, подтверждающие, что матчи проходили нечестно, а игроки получали за это вознаграждение, — сказал Шишкарев журналистам. — Но пока продолжается расследование, мы не можем рассказать подробности.

— Как избежать повторения таких случаев в будущем?

— Я предложил план действий в нынешней ситуации из восьми пунктов. Здесь и постоянный мониторинг, и предложение подписать хартию по борьбе с договорными матчами с представителями всех игровых видов спорта. Обратиться к РФС, ФХР, и в ОКР. Я рассказал Олимпийскому комитету о наших шагах и получил безусловную поддержку и там, и в Минспорта, и в Администрации Президента. По моей просьбе руководитель ИГФ Хассан Мустафа проинформировал о ситуации президента МОК Томаса Баха, и нам уже обещана помощь Интерпола, если начнется уголовное расследование.