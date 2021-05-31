«Медведи» не хотят делиться золотом. Стартовал финал гандбольного чемпионата страны

Финальная серия чемпионата России началась с гостевой победы «Чеховских медведей» над ЦСКА.

Суперлига. Мужчины. Финал

Первый матч

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 24:29 (16:15)

Ц: Ильченко (4), Сорока (4)

Ч: А. Котов (7), Косоротов (6), Киселев (5).

В воскресенье «Финалом четырех» Лиги чемпионов при участии ЦСКА завершился клубный сезон в женском гандболе. А уже в понедельник пришла пора начинать золотую серию в мужском чемпионате России. И афиша у нее что надо — давний гегемон Суперлиги Париматч «Чеховские медведи» против амбициозного ЦСКА.

«Чеховские медведи» под управлением прославленного Владимира Максимова не отдают никому первенство в стране уже 19 лет подряд. Только вдумайтесь, сколько поколений игроков сменилось за это время, а подмосковный клуб неизменно с золотом.

Кстати, до переезда в Чехов будущие подмосковные «медведи» выиграли еще два титула, базируясь в столице под названием... ЦСКА. И вот история почти закольцевалась. Для полного круга не хватает только, чтобы нынешние армейцы стали чемпионами. Но это легко сказать, а сделать очень непросто. Новый московский гандбольный клуб был создан в 2017-м и с тех пор лишь раз сумел обыграть «Чеховских медведей». Это случилось в первом матче финальной серии позапрошлого сезона, но потом бессменный чемпион одержал две победы и вновь забрал титул.

Атака лучше вратарей

Прошлой осенью все началось с чистого листа. «Медведи» прошли регулярный чемпионат без поражений, ЦСКА закончил его вторым. Дальше главные фавориты без особых проблем преодолели по два раунда плей-офф. И теперь им предстоит финальная серия — кстати, в отличие от женщин, здесь играют не два матча, а до двух побед.

Перед началом золотых игр армейцы получили подкрепление — после длительного отсутствия из-за травм в состав вернулись разыгрывающий сборной России Павел Атьман и украинский полусредний Станислав Жуков.

Соперники сразу показали, что в этой серии все будет ничуть не хуже, чем два года назад, и как минимум так же жарко. В первые минуты на площадке было много жесткой борьбы, удалений, стыков, но не очень много голов — четыре за семь минут, разделенные поровну на две команды. Затем ЦСКА усилиями Дмитрия Ильченко и забившего в быстром отрыве Михаила Виноградова впервые добыл «+2». Но «медведи», у которых в этот отрезок выделялись Сергей Марк Косоротов и два однофамильца Котова — Кирилл и Александр, соперников не отпускали.

Стоит отметить, что поначалу совершенно незаметными на площадке были вратари — и армеец Виктор Киреев, и чеховец Дмитрий Павленко себя не проявляли, или им этого не позволяли соперники. Поэтому рулевой ЦСКА Велимир Петкович в середине первого тайма отправил в ворота Дмитрия Кузнецова, а вскоре его примеру последовал и Максимов. Сейвы после этого появились, но характер игры не менялся — «медведи» по-прежнему много играли в меньшинстве, а армейцы держались впереди на расстоянии в один-два мяча. Обе команды показывали очень эффективную игру в атаке. Хорошо выглядели и линейные с обеих сторон — Ермаков и Ильченко, и края, и игроки задней линии. Тот же Александр Котов забросил за тайм шесть мячей.

Грушко-шоу

В перерыве Максимов провел работу с командой, и начало второго тайма «медведи» выиграли вчистую. Чеховцы здорово выглядели в обороне, наконец начал спасать Артем Грушко, а впереди позиционные атаки завершили Роман Остащенко, Дмитрий Корнев и отлично вышедший на замену Дмитрий Киселев. И добавил в быстром отрыве все тот же Александр Котов — 20:17 в пользу гостей.

Теперь пришел черед ЦСКА держать удар. Но атаки армейцев утратили прежнюю стройность, хозяева выглядели немного растерянными. Пошли и потери после ошибок в передачах, и не лучшие решения в развитии комбинаций. К тому же продолжал тащить мячи Грушко, поймавший настоящий кураж — в середине тайма он взял и семиметровый от Николаенкова, затем еще один, а всего набрал 12 спасений за матч. За 17 минут второго тайма ЦСКА забил всего три гола — так чемпионаты, конечно, не выигрываются.

«Медведи» же продолжали бомбить ворота хозяев с задней линии, сохраняя комфортный задел. А тут еще и Ильченко за грязноватый удар соперника локтем получил красную карточку. Чеховцы спокойно довели дело до победы и теперь могут решить судьбу чемпионства уже во втором матче, который пройдет на их площадке 5 июня.