Обновление сборной начали с отставки тренера. После серебра Токио Алексей Алексеев покидает национальную команду

Формальная причина расставания с 56-летним специалистом — истечение срока действия контракта.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев объявил о решении не продлевать контракт с главным тренером женской сборной страны Алексеем Алексеевым, который привел нашу команду к серебряным медалям Олимпиады в Токио. После завершения главного турнира года Шишкарев взял паузу, но в конце концов пришел к выводу, что сборная нуждается в новом наставнике. Алексеев проработал на этом посту с февраля 2021 года и по ходу олимпийского турнира подвергался серьезной критике со стороны Шишкарева.

Ищем «зажигалочку», российского тренера

— 31 августа у Алексеева закончился контракт, — объяснил случившееся журналистам Шишкарев. — Мы уведомили тренера, что он не будет продолжать работу со сборной. Команду ждет серьезное омоложение, она обновится на две трети. Поэтому хотим пригласить более молодого специалиста, настроенного на применение современных методик, на взаимодействие с комплексной научной группой. Ищем «зажигалочку»! Есть несколько кандидатов, в том числе иностранцы. Но я бы хотел видеть на этом посту российского тренера. Дедлайн по решению — 29 сентября, когда состоится исполком ФГР. Тогда объявим и расширенный состав сборной, и имя главного тренера. Но если вдруг не успеем окончательно договориться, отборочные матчи чемпионата Европы и, возможно, чемпионат мира команда проведет с исполняющим обязанности. На данный момент такой вариант нельзя исключать.

Алексей Алексеев вошел в тренерский штаб сборной России осенью 2016 года. Он помогал Евгению Трефилову и Амбросу Мартину, став серебряным призером Евро-2018 и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В декабре 2020-го во время чемпионата Европы Алексеев после экстренной отставки испанского специалиста был назначен исполняющим обязанности главного тренера и в новом статусе выиграл матч за пятое место. В феврале 2021-го исполком ФГР утвердил Алексеева на этом посту до конца олимпийского цикла. В марте 2021 года женская сборная России выиграла три матча из трех на квалификации в Венгрии и завоевала путевку на Олимпийские игры. В Токио наша команда после ничьей с Бразилией и поражения от Швеции одержала пять побед подряд, в том числе над сильнейшей сборной Норвегии, и вышла в финал, где уступила сборной Франции.

— Хочу от имени Федерации гандбола России поблагодарить Алексея Александровича за работу, — подчеркнул глава ФГР. — Он возглавил сборную, когда почти не оставалось времени до олимпийской квалификации. Взвалить такую ответственность на себя дорогого стоит, даже с учетом того, что Алексеев уже несколько лет входил в тренерский штаб. Это сильный мужской поступок. И тренер справился с поставленной задачей. Было много нюансов, сложный путь, но в истории останется результат — серебряные медали Олимпийских игр. Великая команда подтвердила свой статус и сделала это именно под руководством Алексеева. Так что я очень ему благодарен.

Нужно, чтобы сильные поддерживали слабых

После поражения в олимпийском финале некоторые наши гандболистки жаловались на чрезмерные физические нагрузки во время подготовительного сбора. Это явно был камень в огород главного тренера. Однако Сергей Шишкарев сразу вступился за наставника и раскритиковал спортсменок.

— Все те, кто выполнил требования и добросовестно отработал на предсезонных сборах в Сочи и Новогорске, великолепно сыграли на Олимпиаде, — отметил Шишкарев. — И не плюнул в прошлое, не бросил камень назад и не упрекнул, что кого-то измучили 25-километровыми забегами. Никаких таких забегов не было, это выдумка, вымысел. Мало того, назову это оговором. Больше 13 километров в день за тренировки не пробегали. И Евгений Васильевич Трефилов подтвердил, что тренировочная нагрузка в полтора-два раза выше игровой — это нормально.

При этом глава федерация считает, что психологическое состояние сборной на Олимпиаде оставляло желать лучшего.

«Команда не была такой дружной, не была единым целом, как в Рио-2016, в силу огромного количества факторов. Один из них — игроков надо селить не по принципу «подружка с подружкой», особенно на сборах. Надо их селить так, чтобы рождались иные коммуникации, чтобы сильные поддерживали слабых, чтобы у них была человеческая поддержка, чтобы они делились опытом», — цитирует Шишкарева ТАСС.

Остался всего месяц

Однако ключевая претензия к Алексееву может крыться в словах о поиске «зажигалочки». В Токио эту роль выполнял Трефилов, назначенный консультантом команды и подбадривавший гандболисток с трибуны. Сам Алексеев вел себя довольно неэмоционально, даже в те моменты, когда после матча с испанками подвергся жесткой критике со стороны Шишкарева. Глава ФГР тогда обещал дать наставнику «по мозгам» за то, что главный тренер плохо использовал резервисток.

— Это была заслуженная критика, — говорил Алексеев после Олимпиады в интервью «СЭ». — И если честно, и не за что было хвалить. Надо относиться с пониманием, все нормально. Наше дело — послушать и делать свое дело дальше. Никаких обид никогда не было и нет. Было очень много слов поддержки — за это большое спасибо. Болельщики и знакомые переживали за нас, говорили, что все хорошо. Для русских это же нормально. Сначала создать себе трудности, а потом героически их преодолеть.

Однако стиль и результат преодоления этих трудностей, вероятно, не устроили руководство нашего гандбола. И теперь исправлением недостатков будет заниматься другой специалист. Времени у него в обрез. Женская сборная России проведет ближайший матч ровно через месяц — 6 октября. В квалификации Евро-2022 наша команда в Москве на волейбольной арене «Динамо» примет сборную Швейцарии. 9 октября наши гандболистки сыграют в гостях с Литвой. В декабре 2021 года сборная России отправится с новым тренером на чемпионат мира в Испанию.