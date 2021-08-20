«Не хватило полутора часов». Руководитель русского гандбола открыл причины поражения в финале Олимпиады

Сергей Шишкарев озвучил выводы по поводу выступления наших гандболисток в Токио.

Сегодня в здании Олимпийского комитета России прошло заседание исполкома Федерации гандбола России (ФГР), а затем глава организации Сергей Шишкарев рассказал о его итогах представителям СМИ. Рана с поражением от француженок в финале Олимпиады (25:30), кажется, до сих пор не зажила, хотя выступление в Японии признано успешным. Кроме подведения итогов Игр-2020, Шишкарев довольно жестко ответил игрокам сборной, критиковавшим перебор с нагрузками, предвосхитил изменения в сборной и даже появление новой версии гандбола в олимпийской программе.

Никакого 25-километрового забега не было. Это оговор

— После такого исполкома тяжело как после финала Олимпиады, — начал с улыбкой Шишкарев. — Закончился большой, удлиненный олимпийский цикл, было много вопросов помимо выступления женской гандбольной сборной. Но большинство из нас оно и интересует, так что позволим себе начать изложение разговора именно с этой темы.

— Выступление главной женской команды страны, безусловно, признано успешным, хотел бы выразить благодарность всему нашему тренерскому штабу, — сказал Шишкарев. — Хочется подсветить уровень работы комплексной научной группы Сибирского государственного университета физкультуры. Она оснастила команду всеми методиками и медицинскими препаратами. Елена Реутская сегодня докладывала дольше всех. Ею даны исчерпывающие ответы на вопросы, возникшие в связи с легкомысленными, порой неоправданными интервью некоторых игроков сборной России. Не было натяжек, были конкретные цифры и результаты тестов.

За что же глава ФГР «наехал» на игроков сборной? Прежде всего, имеются в виду Полина Кузнецова, но также Анна Вяхирева и Анна Сень, которые после финала рассказали о перенесенных сверхнагрузках.

— Если коротко — все те, кто выполнил требования и добросовестно отработал на предсезонных сборах в Сочи и Новогорске, великолепно сыграли на Олимпиаде, — считает Шишкарев. — И не плюнул в прошлое, не бросил камень назад и не упрекнул, что кого-то измучили 25-километровыми забегами. Никаких таких бегов не было, это выдумка, вымысел. Мало того, назову это оговором. Больше 13 километров в день за тренировки не пробегали. И Евгений Васильевич Трефилов подтвердил, что тренировочная нагрузка в полтора-два раза выше игровой — это нормально. Доклад хорошо объясняет те недоразумения, которые звучали со стороны игроков, так оценивших подготовку.

Роль Трефилова в тренерском штабе не обсуждалась

— Формально оценка за Олимпиаду — «удовлетворительно», поскольку их всего две, — продолжил руководитель. — А по пятибалльной шкале — четыре с плюсом. Мы четко понимаем, почему мы не выиграли финал.

— Почему же?

— Если общо, то был повтор ошибок предыдущего тренера Амброса Мартина, когда одни игроки переиграли, а те, кто их мог заменить, недоиграли. Сыграй Вяхирева и Дмитриева на полтора часа меньше в течение всей Олимпиады, а Ильина и Скоробогатченко — на час больше, их могло хватить для восстановления на финал. Может, еще более важно, что, в отличие от француженок, наши девушки только в час ночи доехали до деревни после полуфинала с Норвегией. Никто до утра и не засыпал. И еще чисто мое наблюдение. Итог мог быть иным: если бы мы не проиграли шведкам матч, который не должны были проигрывать, то заняли бы первое место в группе и в полуфинале играли бы с Голландией, а Норвегия и Франция помучили бы друг друга. Вероятность нашей победы вырисовывается.

— Сохранит ли теперь пост Алексеев?

— Да, мы следуем формальностям. Контракт заканчивается, сегодня прозвучало много оценок, в том числе эмоциональных. Обсуждали микроклимат в команде, есть девочки, которые взяли паузу. Всем требуется время на осмысление. К 6 сентября мы определимся с главным тренером, штабом. Либо Алексеев, либо другой кандидат, если таковой появится.

— Роль Трефилова обсуждалась?

— Нет. Я бы сделал ему комплимент. Не было эмоций, которые иногда мешают конструктивно высказываться. Сегодня он дал очень качественные и профессиональные комментарии, но его судьба и участие в штабе не обсуждались. Будущее тренеров пока не обсуждалось. Нужно дать утихнуть эмоциям.

Евгений Трефилов (справа) на заседании исполкома. Фото «СЭ»

Также Шишкарев сам ответил на витавший в воздухе вопрос о предстоящем в декабре чемпионате мира. Обычно такие турниры после Олимпиады теряют в цене. В ФГР — против такого подхода:

— Теперь курс взят на омоложение сборной. Впереди усеченный трехлетний цикл. У нас много талантливых девочек, есть хорошие результаты на юношеском уровне, и понятие «проходной чемпионат мира» из лексикона надо исключить. Таких не бывает. Это турнир чуть ниже по статусу, чем Олимпиада. Мы великая держава в женском гандболе, которая берет медали раз за разом. Снижать планку сами себе не позволим. Будем готовить сборную по новым методикам и большое внимание попросили обращать клубы на научную подготовку спортсменов. Все те, кто попадет в расширенный список в середине сентября, получат индивидуальные задания в клубах по специальным методикам.

— Значит ли омоложение, что состав по сравнению с Олимпиадой сильно изменится и, если кто-то еще захочет взять паузу, на чемпионат мира его загонять не будут?

— Надеюсь, больше никто ее не возьмет. Полина Ведехина должна лечь на операцию, у нее проблема с ахиллами. Мы попросили ее поиграть до конца сентября. Она совершила подвиг, в Токио играла на обезболивающих. Других предпосылок по паузам я не вижу. Расширенный состав — да, обновится на две трети.

С большой вероятностью пляжный гандбол будет в программе Олимпиады-2028

Помимо прочего, президент ФГР пояснил, что 24 декабря пройдут новые выборы президента федерации. Здесь Шишкарев позволил себе пошутить: «Буду участвовать, если меня выдвинут. А вдруг не выдвинут?» И после выборов пообещал торжественный банкет, «переходящий в празднование Нового года».

Еще один раз Сергей Николаевич огорошил. Все мы помним, как хорошо выступили японцы и американцы благодаря новым олимпийским видам спорта. Они во многом позволили британцам и японцам обогнать Россию в медальном зачете. Теперь глава ФГР предупреждает — в Лос-Анджелесе-2028 следует ждать еще одного пополнения:

— Есть очень большая вероятность, что в Лос-Анджелесе пляжный гандбол станет олимпийским видом спорта, у меня были об этом разговоры с представителями международной федерации в Токио. Классический гандбол в США, к сожалению, не так популярен, а пляжники более перспективны, учитывая климат и внешнюю привлекательность этого вида. Нам надо готовиться заранее, — сказал Шишкарев.

Мужская сборная России — действующий бронзовый призер недавнего чемпионата Европы, женщины остались без медалей. Но семь лет — достаточный срок, чтобы сделать реальными еще две золотые медали на Олимпиадах. Правда, с пляжным гандболом все, конечно, не так просто. Девушки в бикини не могут не быть прекрасны, но нужны и география распространения, и аргументы против конкурентов, коих у пляжного гандбола, к сожалению, хватает.