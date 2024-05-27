Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 12:45

Россиянин Житников — о гандболе в Польше: «Там своя история и культура. Люди приходят отдохнуть и забыться»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Житников.
Фото ГК «Висла»

Российский гандболист и игрок плоцкой «Вислы» Дмитрий Житников после победы в чемпионате Польши в интервью «СЭ» высказался об отличиях в интересе к спорту в России и Польше.

«В чем секрет популярности гандбола в Польше? Думаю что это история, культура. Так получилось, есть традиции, люди ходят поколениями. У нас немного другая культура как мне кажется, другой менталитет. Тут другой подход к играм, к спорту. Люди здесь работают всю неделю условно, а на матч приходят уже отдохнуть, забыться. Отпустить все свои проблемы, поэтому полностью отдаются эмоциями, мыслями игре. Поэтому и такая атмосфера на трибунах. Люди хотят выплеснуть весь негатив и набраться сил на новую рабочую неделю», — сказал Житников.

«Висла» из Плоцка в воскресенье обыграла во втором финальном матче «Индустрию» из Кельце и стала чемпионом страны впервые за 15 лет.

Дмитрий Житников выиграл чемпионат Польши в&nbsp;сумасшедшем финале. Российский гандболист выиграл чемпионат Польши в диком финале. На матче фанаты устроили драку с полицией

Гандбол
1
0
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
В НАТО потребовали от Столтенберга ясности по поводу фонда в €100 млрд для Киева
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский гандболист Житников — о жизни в Польше: «Уже десять лет играю в Европе — все отлично»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости