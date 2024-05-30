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Париж-2024

Сегодня, 11:45

Турей считает, что уровень олимпийского турнира по гандболу без россиянок понизится

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей считает, что уровень олимпийских гандбольных соревнований без участия женской сборной России понизится.

«Наша команда практически всегда была в лидерах. Конечно, турнир потеряет такого сильного, конкурентоспособного соперника. Думаю, уровень международных соревнований несколько понизится. А мы будем растить чемпионов высокого уровня. Мне кажется, очень сложно говорить, справедливое ли это решение — не допускать нас. Фокус нужно сместить в совершенно другую сторону, надо сконцентрироваться на развитии своих спортсменов и организовывать новые альтернативные соревнования. Если у нас по каким-то обстоятельствам не получается выступить на Олимпийских играх в Париже, значит, меняем вектор и едем дальше. Не нужно стучаться в ту дверь, где нас не ждут», — приводит ТАСС слова Турей.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта.

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