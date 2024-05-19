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Гандбольный ЦСКА во второй раз подряд стал победителем чемпионата России

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Гандболисты ЦСКА одержали победу над «Чеховскими медведями» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

Встреча, которая прошла в Чехове, завершилась победой армейцев со счетом 30:27. В первом матче красно-синие выиграли со счетом 26:25.

ЦСКА выиграл финальную серию у «Чеховских медведей» со счетом 2-0 и во второй раз подряд стал чемпионом России. До прошлого сезона команда из Чехова выигрывала первенство страны на протяжении 21 года.

Гандбол
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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