ЦСКА победил «Ростов-Дон» в финале женской суперлиги

ЦСКА в овертайме обыграл «Ростов-Дон» во втором матче финальной серии женской суперлиги — 33:31. В основное время игра завершилась со счетом 25:25.

ЦСКА выиграл в серии до двух побед со счетом — 2-0. Для армейского клуба это третий титул в истории и второй подряд.

Бронзовые медали выиграли гандболистки «Астраханочки», обыгравшие «Черноморочку» (2-0).

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

ЦСКА (Москва) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 33:31 ОТ (13:13)