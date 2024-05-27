Российский гандболист и игрок плоцкой «Вислы» Дмитрий Житников после победы в чемпионате Польши в интервью «СЭ» рассказал о жизни в восточноевропейской стране.

«Отнюдь, все здорово. Я уже почти десять лет в Европе играю, все нормально, все хорошо. Что касается политических моментов, то я об этом говорить не хочу. А по жизни, в бытовом плане все отлично», — сказал Житников.

«Висла» из Плоцка в воскресенье обыграла во втором финальном матче «Индустрию» из Кельце и стала чемпионом страны впервые за 15 лет.