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Гандболист ЦСКА Фокин: «Когда обыграли «Чеховских медведей», то понимал, что мы должны забрать чемпионство»

Алина Савинова
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Гандболист ЦСКА Алексей Фокин рассказал о своем отношении к прошлогоднему чемпионскому титулу.

«Для меня эта победа значит очень много. Мы всегда были очень близки к титулу, но то вторые, то третьи места. Особенно два года назад, когда приехали в Чехов с преимуществом в шесть мячей, но не удержали. Когда уже год спустя нам удалось обыграть «Медведей», то я понимал, что мы должны забрать свое, уже просто ничего не может случиться», — цитирует Фокина Metaratings.ru.

В 2023 году ЦСКА впервые в своей истории стал чемпионом России. В финальной серии московский клуб дважды обыграл «Пермских медведей». До этого на протяжении 21 года победителями турнира становились «Чеховские медведи».

Источник: Metaratings.ru
Гандбол
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