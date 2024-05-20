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Тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Максимов продолжит работу в команде

Виктория Кравченко
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Тренер мужского гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов продолжит работать с командой в следующем сезоне.

«Когда команду покинуло много игроков и ты тоже уходишь, то будет выглядеть некрасиво: скажут, что когда у него были игроки, то он работал, а когда игроков не стало, то взял и ушел, бросил. Это будет выглядеть как бегство. Поэтому поработаем», — цитирует Максимова ТАСС.

19 мая команда уступила ЦСКА в финале чемпионата России. В прошлом сезоне подмосковный клуб впервые за 21 год проиграла в борьбе за золотые медали.

Источник: https://tass.ru/sport/20848755
ГК Чеховские медведи
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