Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 13:28

Воронин сменил Петковича в сборной России по гандболу

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новым главным тренером мужской сборной России по гандболу на заседании Высшего совета ФГР назначен олимпийский чемпион Лев Воронин, который будет совмещать этот пост и работу гендиректором федерации. В национальной команде он сменил Велимира Петковича, у которого истек срок контракта.

«Могу пообещать, что назначение никак не отразится на моей работе в ФГР. Для меня, как и для всех, предложение стало неожиданным. Тем не менее для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду. На сегодняшний день у нас есть план работы и понимание, куда нужно расти. Мы должны собрать максимально молодой и амбициозный коллектив», — сказал Воронин.

Воронин — воспитанник астраханского гандбола, выступал за местное «Динамо», а также 10 лет провел в немецком «Фризенхайме». В сборной России он отыграл 114 матчей. Вместе с командой он стал победителем Олимпийских игр в Сиднее, а также обладателем золота чемпионата мира-1997 и Евро-1996. После окончания карьеры возглавлял родное «Динамо», а потом «Пермских медведей», с которыми выиграл Кубок России. С 2015 по 2017 годы помогал Дмитрию Торгованову в сборной страны. С июля 2016-го Воронин занимает должность гендиректора ФГР.

Покинувший пост главного тренера Петкович работал с российской командой с 2020 года. Под его руководством сборная выступила на ЧМ-2021 и стала открытием Евро-2022. Штаб Петковича, состоящий из российских специалистов, продолжит работу под началом Воронина.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Велимир Петкович
Лев Воронин
0
Читайте также
Мнения российских спортсменов об Играх БРИКС разделились
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкарев: «Если гандбольная федерация перейдет в Азию, будет деградация»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости