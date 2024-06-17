Воронин сменил Петковича в сборной России по гандболу

Новым главным тренером мужской сборной России по гандболу на заседании Высшего совета ФГР назначен олимпийский чемпион Лев Воронин, который будет совмещать этот пост и работу гендиректором федерации. В национальной команде он сменил Велимира Петковича, у которого истек срок контракта.

«Могу пообещать, что назначение никак не отразится на моей работе в ФГР. Для меня, как и для всех, предложение стало неожиданным. Тем не менее для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду. На сегодняшний день у нас есть план работы и понимание, куда нужно расти. Мы должны собрать максимально молодой и амбициозный коллектив», — сказал Воронин.

Воронин — воспитанник астраханского гандбола, выступал за местное «Динамо», а также 10 лет провел в немецком «Фризенхайме». В сборной России он отыграл 114 матчей. Вместе с командой он стал победителем Олимпийских игр в Сиднее, а также обладателем золота чемпионата мира-1997 и Евро-1996. После окончания карьеры возглавлял родное «Динамо», а потом «Пермских медведей», с которыми выиграл Кубок России. С 2015 по 2017 годы помогал Дмитрию Торгованову в сборной страны. С июля 2016-го Воронин занимает должность гендиректора ФГР.

Покинувший пост главного тренера Петкович работал с российской командой с 2020 года. Под его руководством сборная выступила на ЧМ-2021 и стала открытием Евро-2022. Штаб Петковича, состоящий из российских специалистов, продолжит работу под началом Воронина.