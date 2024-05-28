Шишкарев: «Если гандбольная федерация перейдет в Азию, будет деградация»

Гандболист ЦСКА Даниил Шишкарев считает, что Федерации гандбола России не стоит переходить из Европы в Азию.

«Если Россия перейдет туда, будет деградация, потому что азиатский чемпионат слабее европейского. Лучше, чтобы все это как можно скорее закончилось, и нас допустили на соревнования», — цитирует Шишкарева Metaratings.

Российские команды отстранены от участия в европейских международных соревнованиях с 2022 года.