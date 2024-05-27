Российский гандболист выиграл чемпионат Польши в диком финале. На матче фанаты устроили драку с полицией

Дмитрий Житников помог остановить доминацию «Кельце».

Мужчины. Чемпионат Польши

Финал. Второй матч

«Индустрия Кельце» — «Висла» (Плоцк) — 20:20 (10:9). Пенальти — 7:8

«Кельце»: Вольфф, Валах, Местрич; Вядерны, Кунку, А.Дуйшебаев (3), Турна (1), Карачич (4), Морыто (7), Д.Дуйшебаев (2), Трастарсон, Сургель, Пачковски, Т.Гембала (3), Королек, Наи.

«Висла»: Алилович, Ястшембски; Дашек, Зарабец (3), Лучин (3), Пирох, Срочик, Сердио (2), Шушня, Самойло, Фазекаш (7), Краевски (2), Терзич, Давыдзик (2), Михич (1), Миндехия.

Итог серии: 0-2.

Россияне продолжают побеждать на международной арене — пусть не в составе национальной сборной, но как игроки лучших клубов Европы в чемпионатах Старого Света. Сразу после победы «Виперс» Анны Вяхиревой в Норвегии успех в Польше отпраздновал с «Вислой» Дмитрий Житников. Этот россиян играет в Польше уже третий сезон и до этого был вынужден мириться со статусом вечно вторых. «Кельце» никому не собирался отдавать титул — команда из одноименного города побеждала уже 14 раз подряд. Для того чтобы остановить эту серию, нужно было чудо, и иначе описать то, что произошло в воскресенье у подножья Светокшинских гор, тяжело.

Лучшая команда Польши не проигрывала 14 сезонов подряд

Гандбол популярен в Польше, но так же, как и с волейболом, главные места силы в отдалении не то что от столицы, даже от больших городов. Кто из нас хоть что-то слышал про Кельце или Плоцк? На самом деле зря, ведь в том же Кельце есть сохранившийся, несмотря на немецкие бомбардировки, исторический центр с прекрасным замком, где имеется поразительная для городка в 200 тысяч человек коллекция европейской живописи. Кафедральный собор Плоцка — один из шедевров средневековой архитектуры. И все же если какие-то новости о Кельце или Плоцке до нас и долетают, то они, скорее всего, носят спортивный характер и касаются местных гандбольных клубов. Еще бы, ведь именно «Висла» и «Индустрия» — самые успешные команды в Польше. «Кельце» с 20 титулами и вовсе без вопросов номер один.

Начиная с 2011 года рабочий город в Светокшинском воеводстве не знал, что такое поражения, — местные любимцы неизменно занимали первое место в национальном первенстве. Но последние пару лет «Висла» из Плоцка как никогда прежде приблизилась к «Кельце». «Нефтяники» (так команду прозвали из-за ключевого спонсора — базирующейся в Плоцке нефтеперерабатывающей компании Orlen) едва не забрали титул у «Индустрии» в 2022-м, однако уступили в решающей игре. Чемпионат-2023/24 таил в себе особую интригу, ведь спустя шесть лет чемпионат Польши вернулся к системе плей-офф. В финале между собой встретились «Индустрия» и «Висла», однако кому на пользу пойдет переход с гладкого розыгрыша на матчи на вылет, не было понятно до последнего. Однозначные победители тут — болельщики. Особенно нейтральные зрители, ведь шоу, которое подарили за два матча обе команды, запомнится всем на годы вперед.

Фанаты устроили потасовку с полицией на трибуне. Фото «СЭ»

Болельщику стало плохо на фоне драк фанатов с полицией

Что в это воскресенье в маленьком Кельце будет большой гандбол, стало понятно уже на подъезде к городу. Чем ближе к арене — тем больше кордонов полиции. Меры предосторожности лишними не были. Эмоции били через край, и вместе с финальным свистком толпа болельщиков «Вислы» повалила на игровое поле под свист недовольных местных. Усмирять бушующую волну прибежал польский аналог ОМОНа — в защитных шлемах и с дубинками. Полыхало и до этого — тонкая сетка с трудом сдерживала гостевой фан-сектор от разговоров на повышенных тонах с кельцскими активистами. Возможно, после таких инцидентов спортивные власти задумаются о дополнительном контроле за болельщиками на гандболе — ведь на футбол в Польше давно уже продаются билеты только по паспорту. Главное, чтобы без жертв — а то один фанат на фоне безумия покинул арену на носилках.

Что именно с ним случилось, до конца не понятно — возможно, у человека банально сдали нервы на фоне трагикомичной концовки финала. После того как «Кельце» уступил в первой игре дома, желто-бело-голубым нужна была только победа. И поначалу все складывалось неплохо. В плотной оборонительной игре за 30 секунд до конца «Индустрия» получает право розыгрыша большинства. Забивает и выходит вперед, оставляя гостям мгновения для того, чтобы попробовать отыграться. Но у Плоцка в этом сезоне стальные нервы — «нефтяники» разыграли атаку, перевели матч в серию пенальти, и десятый по счету бросок наконец-то принес им титул. Непосредственным участником всей этой вакханалии стал игрок сборной России Дмитрий Житников. Небольшая травма не позволила нашему разыгрывающему выйти на поле, однако чемпионом Польши он все-таки стал.

Гандболисты «Вислы» празднуют чемпионство. Фото «СЭ»

У Кельце тренер из Киргизии, в составах обеих команд по белорусу

Житников — не единственная знакомая российским болельщикам фамилия в этом финале. Состав обеих команд вообще полон выходцами из бывшего СССР. Начнем хотя бы с главного тренера «Кельце» — легенды гандбола Таланта Дуйшенбаева. Российский и киргизский специалист уже долгие годы в Европе — сначала работал в Испании, затем в Венгрии и вот уже больше 10 лет в Польше, успев за это время возглавить главный клуб страны и национальную команду. Один из лидеров «Индустрии» — белорус Артем Королек. Линейный из Гродно в Кельце с 2018 года и останется в Польше еще на три — сразу после завершения финального матча стало известно о продлении с ним контракта. В «Висле» компанию Житникову долгое время составлял еще один россиянин — Сергей Марк Косоротов. Перед этим сезоном Косоротов перешел в венгерский «Веспрем», зато в «Висле» появился белорус Кирилл Самойло.

Молодой полусредний здорово вписался в коллектив и сыграл немалую роль в общем успехе своего клуба. А радостный Житников долго не мог осознать победу, однако все-таки нашел силы пообщаться с «СЭ».

— Верили, что получится отыграться и победить в этом матче?

— Я изначально не сомневался, что мы выиграем. Моментов спада, лишних переживаний не было, верил в нас.

— Отметить чемпионство на площадке у соперника — это по-своему здорово или все-таки хотелось бы выиграть дома?

— Главное было — выиграть. Мы уже побеждали в Кельце, знали, на что способны и что все в наших силах. Большой проблемой гостевая площадка не стала.

Гандболист Дмитрий Житников. Фото ГК «Висла»

— Неужели в голове не проскакивала мысль, что оформить чемпионство дома, в Плоцке, будет куда приятнее?

— И близко таких мыслей не было. Мы ехали побеждать в каждой игре, и раз второй матч финала в Кельце — ехали побеждать сюда.

— Как оцените в целом атмосферу финала? Кажется, что творится нечто невероятное на трибунах.

— Такие игры, как «Кельце» против «Вислы», — это нечто неординарное. Нужно отделять наше дерби от рядовых матчей чемпионата Польши. На мой взгляд, это самое интересное и напряженное дерби во всей Европе. Лучшее дерби.

— Не факт, что финал Олимпиады может сравнится по ощущениям с гандболом в Кельце или Плоцке.

— Соглашусь, атмосфера потрясающая. И у нас дома игры проходят в невероятном напряжении, и на выезд едешь с предвкушением большого события. И в Плоцке, и в Кельце это особое явление.

— За счет чего здесь так популярен гандбол?

— Думаю, что это история, культура. Так получилось, есть традиции, люди ходят поколениями. У нас немного другая культура, как мне кажется, другой менталитет. Тут другой подход к играм, к спорту. Люди здесь работают всю неделю, условно, а на матч приходят уже отдохнуть, забыться. Отпустить все свои проблемы, поэтому полностью отдаются эмоциям, мыслям об игре. Поэтому и такая атмосфера на трибунах. Люди хотят выплеснуть весь негатив и набраться сил на новую рабочую неделю.

— Как в целом живется сейчас российскому гандболисту в Польше? Бытовых проблем не возникает?

— Отнюдь, все здорово. Я уже почти десять лет в Европе играю, все нормально, все хорошо. Что касается политических моментов, то я об этом говорить не хочу. А по жизни, в бытовом плане все отлично.