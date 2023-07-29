Испытание на прочность. Судьбу титула решил всего один удар

Чемпионами Московской области по гольфу стали Нина Пегова и Артем Филаткин.

Конец июля и начало августа в мире российского гольфа отмечены целой серией престижных соревнований на главной арене страны — поле клуба в подмосковном поселке Пестово. Началось все с первого в своем роде в России медиатурнира с участием знаменитостей — спортсменов, музыкантов и блогеров. На старт вышли Евгений Плющенко, Артем Дзюба с Леонидом Слуцким, Евгений Малкин, Элджей, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров и многие другие.

Они выступили на разогреве у профессионалов — уже на следующий день на это же поле вышли участники Открытого чемпионата Московской области, чтобы разыграть призовой фонд в размере 2,5 миллиона рублей. Всего на турнир, организатором которого выступила Московская областная федерация гольфа при поддержке АГР, а спонсором — компания «Лига Ставок», заявились 90 игроков — 60 мужчин и 30 женщин. Среди них мастер спорта международного класса и четырехкратная чемпионка страны Нина Пегова, действующие чемпионы России Давид Нагиев и Екатерина Малахова, пятикратный чемпион России Владимир Осипов, трехкратный победитель Кубка России Иван Стриганов и другие сильные игроки.

Каприз природы

Говорят, что гольф в чистом виде не соревнование одного спортсмена с другим. На самом деле, все участники бросают вызов тому, кто построил поле, спроектировал каждую лунку и установил пар — лимит ударов, за который с ней нужно справиться. А 18-луночное поле пестовского клуба не из легких. Но во второй день чемпионата Московской области в дело вмешалась еще одна сторона. Силы природы тоже решили испытать гольфистов на прочность. С утра подмосковное небо сыпало дождем, порой переходившим в настоящий ливень.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— У меня порой просто не хватало рук — надо было держать зонт, протирать и маркировать мяч, сохранять сухими руки и клюшки, следить, чтобы не промокла сумка, хотя она и была в чехле, — перечисляет ставший чемпионом среди мужчин Артем Филаткин. — Очень много забот для одного человека. Но я справился, я молодец! В целом впечатления хорошие. В первый день сыграл шикарно, во второй — вполне нормально для такой погоды.

И действительно, в пятницу из девяти десятков игроков считаным единицам удалось сыграть в минус, то есть затратить меньше ударов, чем предусмотрено паром. У девушек, например, благодаря этому в призовую тройку удалось попасть перспективной Полине Мариной.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

При этом когда группа лидеров вышла на заключительную лунку, погода исправилась словно по волшебству. Хотелось спросить у небесной канцелярии: почему же нельзя было обеспечить такие условия с самого утра? И дать спортсменам проявить все свое мастерство.

— Я так обрадовался, когда пришел на 18-й грин и увидел, что тучи разошлись, солнце садится, — сказал Филаткин. — Вот оно, мое любимое время для игры в гольф! Когда на грине такие тени, поле начинает играть совершенно другими красками. И мне удался хороший патт с первой попытки. Я еще подумал: а чего все зрители радуются?

Действительно, в этот момент турнирная интрига достигла максимума, но мы не будем спешить и сразу раскрывать все карты. А вернемся к событиям предыдущего дня.

Артем Филаткин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игры разума

По итогам первого раунда после 18 лунок 21-летний Филаткин стал единственным в мужской части турнира, кому удалось показать отрицательный результат относительно пара — «-3». Он возглавил и общий зачет, в котором мужчины соревнуются наравне с женщинами. При этом буквально накануне Артем не слишком удачно выступил на третьем этапе Кубка АГР, но сумел, по его словам, поймать свою игру и концентрацию. Уложиться в пар также удалось Евгению Волкову и пятикратному чемпиону России Владимиру Осипову, который и победил на том самом этапе Кубка АГР, остальные сыграли в «плюс».

У девушек не было равных лучшей гольфистке России Нине Пеговой. Она прошла 18 лунок с тем же показателем «-3». На два удара больше затратила Мария Долина, на три — победительница третьего этапа Кубка АГР Александра Чекалина.

— Первый день прошел в рабочем режиме, — подвела итог Пегова. — Оцениваю раунд положительно, несколько ударов можно было улучшить, завтра буду стараться.

Назавтра действительно началось самое интересное. Обычно в России флайты — группы игроков, вместе играющие на лунке и передвигающиеся к следующей — формируют либо из мужчин, либо из женщин. Но на чемпионате Московской области их сделали смешанными на основе абсолютного зачета. Поэтому Филаткин с удивлением обнаружил себя в компании сразу трех девушек, с которыми ему предстояло сыграть весь раунд.

— Сначала ничего не понял, но потом вспомнил прошлогодний турнир и таблицу, и мне все стало ясно, — сказал Филаткин. — На старте я понял, что пойду в чисто женской компании, ведь все трое кедди тоже девушки. Это был интересный опыт.

Александра Чекалина и Артем Филаткин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Действительно, ведь здесь проявилась еще одна сторона гольфа. Да, это бесконтактный и индивидуальный вид спорта, но это вовсе не значит, что в нем нет места для так называемых игр разума. Оказывается, у игроков есть множество легальных способов воздействовать на конкурента, играющего рядом, выводя его из психологического равновесия. Можно немного прикрикнуть, предъявить какие-то незначительные претензии. А можно, например, сбивать оппонента с привычного ему ритма игры.

— Мы, на самом деле, очень медленно шли по полю, — вспоминает Филаткин. — Поэтому я где-то с шестой лунки уже начал сразу после своего патта переходить на следующий ти, чтобы хоть как-то укладываться в приемлемое время.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Цена ошибки

В гольфе турнирная ситуация может поменяться в мгновение ока: один неудачный удар — и игрок загоняет себя в невыгодное положение, теряя преимущество. Но в пятницу группа лидеров шла от лунки к лунке, а соперники так и оставались на прежнем расстоянии. К последней четверти раунда стало понятно, что Филаткин и Пегова будут чемпионами и разыграют между собой титул в абсолютном зачете.

Вот тут и возвращаемся к тем самым ударам. Филаткин с недавних пор работает в пестовском клубе, поэтому его удачный патт был встречен овациями. Все решили, что он, отстававший от Пеговой на один удар, сумел сравняться с Ниной. Но уже через несколько минут судьи нашли и поправили ошибку в подсчетах. В итоге победительницей в абсолюте стала все-таки Пегова. Серебро турнира в упорной борьбе добыли представители Москвы Александра Чекалина и Павел Горяинов. Бронза у представителя Ленинградской области Максима Здановича и Полины Мариной.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Главный итог для меня — наша спортсменка Нина Пегова победила, — отметил глава Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. — Мы надеялись и на действующего чемпиона России Давида Нагиева, но у него не все получилось. Но все ребята сыграли достойно, претензий у меня ни к кому нет. В сложных условиях во второй день ребята показали, что у них есть и мастерство, и упорство. Еще отмечу, что турнир транслировался по федеральному ТВ. Это позволяет детям, увлекающимся гольфом, видеть ведущих российских игроков, а нам помогает увеличивать интерес к виду спорта и развивать наш социальный проект «Школьный гольф».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но праздник гольфа на этом вовсе не заканчивается — с 2 по 5 августа здесь же пройдет и чемпионат России, на который соберется еще более представительный состав участников. По словам Гаврилова, на него приедут, к примеру, девушки из сборной Московской области — они сейчас выступают в различных международных турах, чтобы иметь возможность зарабатывать рейтинговые очки и квалифицироваться на Олимпийские игры. Кроме того, пока не разыгран приз в 5 миллионов рублей от «Лиги Ставок». Их получит тот, кому удастся первым выполнить удар hole-in-one.