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Флаг России 70 раз поднимался на Боливарианских играх АЛБА. Триумф в Венесуэле

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Российские теннисисты вышли на награждение с флагом страны.
Российские теннисисты вышли на награждение с флагом страны.
Фото juegosalbavenezuela2023.org
Успешное выступление нашей команды в мультиспортивных соревнованиях приятно, но его не стоит переоценивать.

Сборная России завоевала 36 золотых медалей на Боливарианских играх АЛБА (Играх Боливарианского альянса) в Венесуэле. В соревнованиях, которые прошли в Каракасе и Ле-Гуайара, приняли участие в общей сложности 48 наших спортсменов, которые, напомним, выступали не в нейтральном статусе, а с российскими флагом и гимном. Конечно, успехи, учитывая уровень конкуренции, не стоит переоценивать, но первый блин после возвращения на международную арену в мультиспортивных состязаниях явно не вышел комом. Хотя в командном зачете россияне из-за скромной численности делегации стали только третьими, уступив Венесуэле и Кубе.

Почти полторы медали на каждого

Напомним, что наша сборная была представлена на пятых по счету Боливарианских играх в семи видах спорта — боксе, карате, пляжном волейболе, тяжелой атлетике, настольном теннисе, прыжках на батуте и художественной гимнастике. Эти соревнования проходили впервые после 11-летнего перерыва, собрав около трех с половиной тысяч атлетов. Страны-участницы: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Россия.

В итоге россияне выиграли 70 медалей, добавив к 36 наградам высшей пробы еще 24 серебряных и 10 бронзовых. Нехитрые подсчеты показывают, что эффективность была весьма высока — почти полторы медали на каждого. Но венесуэльцы, как и предполагалось, были вне конкуренции. Они у себя дома завоевали 735 (255 золотых, 254 серебряные и 226 бронзовых) медалей. Вторыми в общекомандном зачете стали кубинцы — у них 76 золотых, 65 серебряных и 53 бронзовые награды.

juegosalbavenezuela2023.org

Конечно, в большинстве своем в Венесуэлу отправились не первые составы сборных страны, хотя не обошлось и без исключений. В частности, в настольном теннисе у женщин поехали лидеры — Элизабет Абраамян и участница Олимпийских игр в Токио Яна Носкова. Кстати, в личных соревнованиях по настольному теннису россияне заняли весь пьедестал почета как у мужчин, так и у женщин. Чемпионами стали как раз Носкова, переигравшая в финале Абраамян, и Никита Артеменко. При этом в настольном теннисе вообще был показан близкий к стопроцентному результат — победили и женская пара (Ольга Воробьева/Носкова) и микст (Воробьева/Савелий Кизимов), а также мужская и женская команды. Но добиться на Боливарианских играх полного успеха помешали результаты в мужской паре, где россияне ограничились только серебром.

Сборная России выступит под своим флагом на&nbsp;Боливарианских играх АЛБА. Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?

Польза есть

Также почти идеально с медальной точки зрения выступили в Венесуэле российские гимнастки-художницы. Главной героиней стала 12-летняя Николь Римарачин Диас, которой прочат большое будущее. Возможно, если обстановка позволит, Николь будет блистать на Олимпийских играх 2028 года. Пока же она показала класс на Боливарианских играх АЛБА, где завоевала четыре золота (индивидуальное многоборье, обруч, мяч, булавы) и стала серебряным призером в упражнении с лентой. Кроме того, победами отметились в групповых упражнениях и гимнастки-художницы молодежной сборной России — они отличились как в групповом многоборье, так и в упражнениях с пятью скакалками и с пятью мячами.

Каратистка Анна Родина.
Анна Родина.
juegosalbavenezuela2023.org

В пляжном волейболе чемпионами стали Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова у женщин, а также Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк у мужчин. В прыжках на батуте россияне также доминировали, а золотые медали в индивидуальных прыжках завоевали Анжела Бладцева и Кирилл Козлов.

В тяжелой атлетике, боксе и карате уровень соперничества был выше, поэтому штамповать золото было тяжелее. В частности, только второй осталась титулованная штангистка Евгения Гусева, а боксер-тяжеловес Иван Верясов остался вообще без наград. Да и в карате, к примеру, в командных турнирах у мужчин и женщин россияне остались только вторыми. Но без большого количества чемпионских титулов не обошлось и в этих трех видах.

Понятно, что Боливарианские игры АЛБА с точки зрения остроты конкуренции — это не Олимпийские игры, чемпионаты мира и даже чемпионаты Европы, но в то же время польза от мероприятия, безусловно, имеется. Как в тех видах, где россиян уже начали допускать на международную арену, так и там, где пока серьезных подвижек не наблюдается. Да и сам факт выступления в составе сборной России служит неплохой мотивацией для наших молодых атлетов.

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